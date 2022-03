Marta Riesco ha ocupado la mayor parte del club social de ‘El programa de Ana Rosa’ tras las fotos exclusivas de SEMANA con Antonio David Flores. Su enfrentamiento con Alessandro Lequio, a quien ha amenazado con demandarle es sin duda una de las noticias del día. No obstante, no es el único asunto que se ha tratado en el programa. También se ha hablado del motivo por el que Olga Moreno se separa oficialmente de su expareja, ruptura que se hizo pública hace más de cinco meses. «La familia no entiende por qué no se separa», le comentaba el periodista Antonio Rossi, a lo que ella ha reaccionado sin miedo alguno. «¿Por qué no se separa Olga? No lo entiendo», ha dicho la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’.

Marta Riesco desearía que Antonio David fuera completamente libre y no tuviera ninguna atadura a Olga Moreno, salvo su hija en común, sin embargo, el divorcio no se ha materializado a día de hoy. No han acudido a un notario para llegar a un acuerdo, por lo que legalmente seguirán siendo marido y mujer. Así lo explicó Marisa Martín Blázquez en televisión: «No van a firmar ningún divorcio, no va a haber régimen de visitas en cuanto a la menor. No hay planteamiento inmediato de hacer papeles», espetó la periodista. Aunque este detalle multiplicó los rumores de una reconciliación, nada más lejos de la realidad. Antonio David y Marta Riesco están muy enamorados el uno del otro y no se plantean alejarse, prueba de ello, que él se haya mudado a Madrid para estar cerca de su chica. Viven juntos en el domicilio que ella alquiló fuera de la capital y «él aporta lo que puede», lo que deja ver que ahora mismo es Marta quien se ocupa en mayor parte de la economía de la pareja.

La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha insistido en que, a diferencia de lo que muchos puedan llegar a pensar, ella es la víctima de esta historia y no Olga como algunos espectadores creen. «La víctima es Olga Moreno…¿sabes quién es la víctima? Es Marta Riesco porque se ha enamorado de la persona más criticada en el último año, se le ha acusado a él de maltrato, he dado un paso al frente…», ha dicho. Eso sí, Marta se ha negado una vez más a desvelar el contenido de la llamada secreta que le hizo Olga hace unos meses, dejando caer algunos detalles. «Conocía la existencia de la relación y se lo negó tu chico», ha dicho Antonio Rossi, a lo que ella ha respondido solo con una sonrisa.

Con Rocío Flores, por su parte, todavía no ha existido la tan mencionada conversación, ya que la joven no quiere saber nada de momento de este romance. Necesita tiempos y así se lo ha pedido a su compañera Marta Riesco, pero Marta no termina de entenderlo. Por ello, ha lanzado una pregunta al aire y no es otra que ¿Quién tiene la culpa Marta o la persona «que no quiere hablar con ella para darle explicaciones?

