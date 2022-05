Marta Riesco ha dicho basta. Si bien hace unos días hablaba de acoso y aseguraba estar derrumbada por todo lo dicho sobre ella en ‘Sálvame‘, ahora anuncia medidas legales. Tras ser acusada de «cenutria, trilera, tonta» en pleno directo o insistir en que ninguno de sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’ la soportan, la reportera ha consultado a sus abogados y demandará a todos aquellos que haga falta y así lo ha hecho saber, incluidos Jorge Javier Vázquez y Sálvame. «Por mi familia voy a luchar hasta el final. Voy a seguir trabajando con la cabeza bien alta y esperando a que la justicia, en la que yo sí creo y respeto, castigue todo lo llevo viviendo estas últimas horas», ha escrito la periodista.

Este texto en el que Marta Riesco expresa cómo se siente y donde cuenta que recurrirá a la justicia para que sea ella quien decida si se puede hablar públicamente de alguien así, viene acompañado de una noticia de Telecinco. En ella se puede leer un titular de la web de la cadena que dice «Jorge Javier Vázquez llama cenutria y trilera a Marta Riesco: «Sus compañeros de trabajo la detestan», unas palabras que han hecho mucho daño a la joven, tal y como ha hecho saber en el universo 2.0.

Al parecer, hay quien está intentando hablar con personas de su círculo para mostrar su testimonio en televisión, sin embargo, algunos de ellos se han arrepentido y así se lo hacen saber. La propia Marta ha mostrado conversaciones de algunos de ellos, agradeciendo que así sea públicamente. «Gracias a las personas honradas que me conocen y no entran al trapo», escribe Riesco. Fue hace unos días cuando ella incluyó en una de sus publicaciones «stop acoso», un hashtag que indignó a Jorge Javier Vázquez hasta tal punto que abandonó su puesto como presentador durante media hora, pues no iba a consentir que se le acusara de un delito. Lanzó entonces un órdago a la productora, no obstante, 30 minutos después de su desaparición regresó y continuó con sus labores junto a Adela González.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Marta no está pasando por su mejor momento, pero intenta apoyarse en su pareja, Antonio David Flores, su familia y sus amigos. Tras recibir cientos de mensajes de cariño ha querido agradecer a todos ellos estos gestos, ya que todos estos le ayudan a seguir adelante con su trabajo y con su vida. «Me llega vuestra fuerza y sé que no estoy sola. Gracias por cada mensaje de aliento y por sujetarme cada vez que quieren hacer que caiga. Aunque quieran que os distraigáis la pregunta es clara, ¿Por qué me llaman con el consentimiento de los que estaban en esa mesa tras haber roto públicamente con Antonio David? Nunca perdáis el foco …que es lo que quieren. Feliz día a todos y a seguir currando, aunque pidan mi despido de forma pública. No tengáis miedo. ¡Ah! Y aunque hagan parodia de mis bajas médicas, nunca os olvidéis. Lo que vale para unas, vale para otras», escribe.