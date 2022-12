Marta Riesco está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida después de que su relación con Antonio David Flores empezara a ir viento en popa. Sin embargo, la periodista ha sido duramente criticada por el Maestro Joao en el podcast que este tiene en los 40 Principales (en el que ha estado invitada precisamente Belén Rodríguez) y ella no ha dudado en contestarle a través de sus Stories. Pero antes de eso, ¿qué le ha dicho el Maestro Joao que ha provocado su ira?

«Yo hay personas que digo que son extraterrestres, por ejemplo, del Donald Trump a Marta Riesco. Yo creo que son gente que con extraterrestres. No son de aquí. Ella tiene todo el ojo perdido entre pestañeo y pestañeo, porque ella es una fábrica de pestañear, pero lo tiene perdido totalmente», ha declarado el Maestro Joao muy duro.

Marta no ha dudado en poner este vídeo en sus Stories junto a una crítica: «No sé qué es más irónico que este hombre me llame extraterrestre… O que se meta con mi físico. Justo él, que dejando a un lado su físico, es un gran activista de la defensa de la mujer y un abanderado contra el acoso y el maltrato mediático. Lo mismo que la mujer que está sentada a su lado», dice rotunda.

El Maestro Joao se mete con el físico de Marta Riesco

Vídeo: Instagram.

Pero la cosa no ha quedado ahí. La periodista seguía sin dar crédito y lanzaba una reflexión a través de sus redes sociales. «Quiero dar las gracias a todas las personas que me habéis mandado algún mensaje en relación a las palabras del señor Joaquín, más conocido como el Maestro Joao. Yo a partir de este momento le quito la palabra maestro porque para serlo, hacen falta muchas cosas de las que él carece», empieza diciendo dirigiéndose al Maestro Joao.

Ha dejado claro que no le han molestado sus palabras, pero que visibiliza las palabras del Maestro Joao para acabar con este tipo de comentario: «Solo quiero deciros que este tipo de comentarios los visibilizo no porque les quiera dar altavoz, que sé que no hay que darle altavoz a este tipo de personas, pero sé que hay personas que me siguen que tienen algún problema. Algunos llevan aparatos, otros llevan parches como fue mi caso, lo que sea. Siempre hay algún macarra o niño malo que quiere hacerte sentir mal con este tipo de comentarios como los que hace Joaquín. Todavía tiene más gracia que este tipo de comentarios siempre viene del mismo tipo de hombre, que dicen que son abanderados de la mujer, del feminismo… Esto también es un tipo de violencia y esto también es un acoso mediático. Estoy feliz profesionalmente y en el terreno personal. Quiero mandar un mensaje a las personas que se meten con otras por el aspecto físico. Esto es lo más triste, lo más bajo, lo más vergonzoso y bochornoso que pueda hacer alguien», continúa declarando.

Marta Riesco responde a las críticas para ayudar a otras personas

Vídeo: Instagram.

Ella lleva años de trabajo con ella misma y ha conseguido ser una persona segura, por eso puede hablar con naturalidad de las críticas que le han hecho sobre su físico, demostrando que no le importa mucho. Sin embargo, sí que quiere ayudar a otras personas que lo estén pasando mal: «Si se están metiendo con nuestro físico es porque lo demás, lo estamos haciendo bien. Solo espero que una emisora de radio que es entretenida como son los 40 Principales no den voz a este tipo de comentarios porque es muy triste. Solo la gente que lo hemos pasado mal de pequeños podemos saber lo que puede significar que alguien diga este tipo de cosas de forma pública. Soy una persona muy segura, procuro estar lo mejor posible. Que intenten hacer que flaquees causándote esa inseguridad física eso también es otro tipo de violencia», termina diciendo sin olvidar dirigirse a la emisora de radio en el que el Maestro Joao ha dicho esta barbaridad.