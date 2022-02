Marta Riesco debutó en ‘El programa de Ana Rosa’ hace cinco años. Lo hizo como reportera hablando de Belén Esteban, una conexión que convenció tanto a los espectadores como a sus jefes. Estaba ilusionada y procuró que no se le escapara un detalle, siendo esta una premisa que intenta mantener a día de hoy en su trabajo. Ya ha pasado un lustro de aquello, sin embargo, no es su única fuente de ingresos. Ella combina el periodismo con las redes sociales y, además, tiene una misteriosa empresa de cuya existencia no se sabía nada. Según ha podido comprobar SEMANA, la joven tiene desde comienzos del 2021 una empresa activa dedicada al alquiler de equipos, bienes tangibles y maquinaria y hace solo unos días hizo varios cambios en la misma.

Ha añadido nuevos datos en su estructura y en la situación legal de la misma, por ejemplo, lo que demuestra que tiene movimiento y que continúa pendiente de ella. Catalogada como una microempresa, lo cierto es que Marta Riesco no ha hecho mención ninguna en su perfil de Instagram a este negocio que sufrió variaciones el día 12 de febrero. No está relacionada con su trabajo y con nada de lo que ha dicho que le gusta hasta ahora, por lo que resulta más llamativo. Se desconoce cuál ha sido su objetivo a la hora de crearlo, pero Marta además de la televisión, parece tener otros planes que nada tienen que ver con la pequeña pantalla. Este podría ser un plan B, aunque ella no haya querido dar detalles al respecto.

La comunicadora, a día de hoy, está muy solicitada por programas de la cadena, entre otros por ‘Sálvame’, desde donde le han hecho en varias ocasiones una oferta de trabajo. Aunque ella tiene claro que quiere seguir en el programa de las mañanas, quién sabe si en el futuro se podría replantear dar un giro a su profesión. La también influencer está centrada en su carrera profesional, más aún desde que se produjera su ruptura con Antonio David Flores.

Marta López: un mes sin hacer pantalla

El malagueño y ella no han sabido entenderse y tampoco han podido superar la presión mediática, la cual les desbordó cuando salió a la luz su relación sentimental. Una historia de amor que no ha estado exenta de polémica y en la que los enamorados han discutido en diferentes ocasiones. Cabe recordar que Marta protagonizó un fuerte encontronazo cuando todavía era pareja de Antonio David con Anabel Pantoja y se mostró muy cómplice con Jorge Javier Vázquez, uno de los enemigos del malagueño. Esta actitud enfadó sobremanera a ‘El programa de Ana Rosa’ y también a su novio, por lo que terminó relegada en su puesto como reportera. Pero ¿cuál fue su castigo? Durante casi un mes Marta Riesco no apareció delante de las cámaras y se limitó a su trabajo en la redacción, hasta que este martes regresó a sus reportajes en su programa de cabecera.

