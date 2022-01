«Hoy escucharán la versión de nuestra compañera y estaremos en Málaga para buscar la primera reacción a esta bomba informativa», así cebaban en ‘El programa de Ana Rosa’ este miércoles la versión de Marta Riesco. Prometían que la reportera iba a aclarar qué le unía a Antonio David Flores tras la portada de ‘Lecturas’, donde afirman que ya viven juntos. Dicho y hecho, pues la periodista ha confirmado su relación y ha revelado que el malagueño «pasa tiempo en su casa». Ha dejado claro que no negará lo evidente, aunque asegura que seguirá centrada en su trabajo, tal y como ha venido haciendo todo este tiempo.

Sus compañeros se han mostrado impactados en plató, pues hace tan solo unos meses Marta Riesgo negó cualquier unión sentimental a Antonio David. Ahora se imaginan que lo hicieron para protegerse, por lo que entienden esta decisión por parte de la comunicadora. «A mí me ha sorprendido. Cuando se anunció la separación, se señaló a ella como la ‘otra’ y la culpable de la ruptura, a mí me dijo que no había nada cierto», ha dicho Antonio Rossi. Por otro lado, otras como Ana Terradillos y Patricia Pardo, han apoyado a Marta Riesco, haciendo un alegato a favor del amor: «Terradillos y yo siempre hemos defendido el amor. Que disfruten, que sean felices, coman perdices y que viva el amor». Otros como Alessandro Lequio han explicado que hace meses ella se lo negó, un discurso en el que ella cargó contra Olga Moreno, lo cual le llamó la atención. «No me sorprende por mucho que nos lo haya estado negando. A finales de octubre, ella me estuvo negando rotundamente la historia con Antonio David. Sin venir a cuento, me habló con una crueldad extrema de Olga».

(Noticia en elaboración)