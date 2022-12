El 25 de diciembre de 2019, Ari Behn, exmarido de Marta Luisa de Noruega y escritor, se quitó la vida tras estar sumido en una fuerte depresión. Unos momentos muy dolorosos parra ella y sus tres hijas que, tres años después, siguen recordándolo con mucho dolor. Esta época que se avecina es el momento de recordar, todavía más si cabe, a las personas que ya no están. Pero además, se cumple el tercer aniversario de la muerte del escritor. No son tiempos fáciles para Marta Luisa de Noruega, que además denuncia el acoso que sufre y teme que su familia esté en peligro.

Es la propia Marta Luisa de Noruega quien se sincera sobre esta época del año tan difícil para ella y su familia: «Los días previos a Navidad son muy difíciles en nuestra familia. Recordamos a Ari y lo que pasó en la Navidad de hace 3 años. Son días muy oscuros a nuestro alrededor y en nuestro interior. Tenemos que llorarle, pasar de nuevo por las emociones del duelo, estar presentes. Necesitamos paz y tranquilidad. Tengo tres hijas a las que tengo que abrazar. Estar ahí para ellas. Tres hijas que tienen diferentes necesidades y formas de lidiar con el dolor. Porque este dolor dura muchos años. Hay fases del duelo que son nuevas, pues todavía está muy presente. Por ello yo necesito cuidarme, para poder estar para mis hijas», comienza diciendo.

Marta Luisa de Noruega revela el acoso que sufre ella y su familia

Además, la hija de los reyes Harald V y Sonia de Noruega habla del acoso que sufre ella y su pareja, el chamán Durek: «Hemos vivido una tormenta mediática sin igual en la segunda mitad del año. Una cobertura de prensa que algunas personas solo podrían soportar durante tres días y que Durek y yo hemos tenido que aguantar año tras año. Mi salud mental no estaba en su mejor momento cuando empezó este período tan pesado, la época prenavideña. Sé a lo que la presión constante de los medios a lo largo de años puede conducir. Lo he estado sintiendo en mi cuerpo desde que era adolescente, e incluso antes. Además, temo que la historia se repita. Necesitamos paz y tranquilidad», continúa diciendo.

Además, revela que en mitad de este duelo en estas fechas tan señalada le han hecho una «emboscada». Al parecer, una de las clientas habituales de Durek Verret resultó ser una periodista que intentó grabarle para hacer un artículo para un medio noruego. «Lo he vivido antes. Hay medios que no escatiman en medios para conseguir un artículo que les dé una visita. Le hicieron lo mismo a Ari. Nunca se rindieron. Le siguieron. Acechándolo. Criticándolo todo el rato. No se iba a salir con la suya. La prensa lo autocriticó cuando ya estaba muerto. Espero que no esperen tanto para volver en sí esta vez…», denuncia a través de sus redes sociales.

Esta noticia llega tan solo unas semanas después de que Marta Luisa de Noruega anunciara que renunciara a sus deberes oficiales: «La princesa Marta Luisa desea diferenciar más claramente sus propias actividades y su relación con la Casa Real de Noruega. Por tanto, la princesa ha decidido, tras consultarlo con Su Majestad el Rey y otros miembros cercanos de la familia, que ya no llevará a cabo deberes oficiales para la Casa Real», anunciaba la Casa Real noruega a través de un comunicado.