Marta López y Kiko Matamoros siguen inmersos en la organización de su boda, que se celebrará el próximo mes de junio en Madrid. La pareja está disfrutando al máximo esta etapa, en la que tienen que ver qué poner y qué no poner el día de su boda. Ellos mismos han asegurado que están de acuerdo en "casi todo". Sin embargo, hay algo en lo que no están de acuerdo.

"Hay pequeñas diferencias... Dices que quieres dar hamburguesas a las no sé cuánto de la noche. Paso de ese rollo. Mis amigos no están para comer hamburguesas a esas horas", empieza diciendo el colaborador de 'Sálvame'. Marta López, que no daba crédito a lo que escuchaba, le ha contestado: "A ver, es que aquí va a haber un choque generacional porque mis amigas tienen todas veintipico años. A mis amigas sí les apetece hamburguesas", le contesta ella rotunda.

Las hamburguesas de la recena de la boda son un problema

Kiko Matamoros no termina de entender que se ponga de recena este tipo de comida: "Pero... ¿qué choque generacional? Tengo amigos de 30 años y sé que no les va a apetecer las hamburguesas. Que tus amigas se vayan al Mc Donalds", le dice. Ella está convencida de que esto es algo que sí o sí quiere poner en su boda y se lo ha hecho saber: "Es que va a haber Mc Donalds en mi boda. Vaya que sí. ¿Qué te apetece a ti a las tantas de la mañana? Una hamburguesa, un gofre...". Sin convencerle, el colaborador de televisión desvela lo que sí tomaría a las tantas de la noche: "A mí un whisky con agua. No me entra ni la fruta...".

A pesar de esta diferencia, Marta asegura que "va a ser una boda muy guay". Y es que contarán también con la ayuda de muchos de sus amigos, que ya han pedido a la pareja hacer ciertas cosas durante la ceremonia, como cantar o tocar la guitarra. Han revelado también el número de invitados que irán a la boda: "Son como 240 invitados".

Están a punto de recibir a todos sus invitados, unos 240

En el vídeo que han publicado en su canal de Mtmad, 'Amar para vivir', han invitado a un amigo, Fran Larrañaga. Con él han hablado del dress code de la boda. Kiko Matamoros ha desvelado que a la ceremonia religiosa llevará chaqué, pero que luego se cambiará y se pondrá un esmoquin para la fiesta. En este momento, Marta López ha aprovechado para lanzar una advertencia a sus invitados: "Los que creéis que estáis invitados, todo Dios con esmoquin".

"Yo tengo muy claro lo que quiero y me da igual lo que digan de mí", dice Marta cuando le preguntan por su vestido de novia. "Yo creo que tiene que ir como a ella le gusta", añade Kiko Matamoros, que sabe que su chica va a ir espectacular. Después han hablado del anillo que regaló Kiko a la modelo: "Me lo diseñó para que pudiera combinarlo con otros anillos", dice feliz y orgullosa.