Marta López ha desfilado en las pasarelas en Gran Canaria y ahora te mostramos sus fotografías más divertidas.

Marta López antes y después de conocer a Kiko Matamoros se ha dedicado al mundo de la moda. Es su verdadera pasión y la materia donde más disfruta, algo que se hace evidente cada vez que se la ve en un desfile. Aunque es cierto que ella a veces comparte instantáneas de sesiones de fotos o de looks que luce, en esta ocasión hemos tenido acceso a unas imágenes que demuestran lo bien que se le da el modelaje. Con compañeras como Malena Costa, Marta López se ha subido a una pasarela en Gran Canaria donde se le ha visto muy cómoda y es que esta es la profesión que más le hace vibrar.

A pesar de que durante décadas se ha asegurado que en la industria de la moda hay envidias, medidas muy competitivas y autoestimas por los suelos, Marta López se ha esforzado en derribar muchos clichés. La maniquí insiste en que hay mucho compañerismo y que, a pesar de los mitos, ella siempre ha tenido suerte con las personas que ha trabajado mano a mano en este sector, por lo que no quiere alejarse de este mundo tan especial para ella. Hacía algún tiempo que sus seguidores no la veían tan feliz sobre una pasarela y esto no ha pasado desapercibido para ninguno de ellos, ya que Marta suele compartir tanto sus alegrías como sus penas.

Se han planteado mudarse al extranjero

A pesar de que ella y Kiko dijeron hace algún tiempo que estaban barajando la posibilidad de mudarse al extranjero, ya que a Marta no le salían muchos trabajos como modelo, todo apunta a que ahora está teniendo más oportunidades a nivel laboral. Marta no solo quiere trabajar como influencer, aunque esa parece ser en este momento su verdadera fuente de ingresos, pues donde mejor se siente es desfilando. Marta está muy agradecida por esta oferta así como por trabajar con compañeras que perfectamente podrían ser amigas. «Agradecida. Por fin momento de relax, mañana más y mejor», dice junto a un álbum de fotos en el que aparece Marta López disfrutando como pez en el agua.

Vídeo: Europa Press

Marta López ha viajado varios días a la isla por trabajo, pero también ha tenido tiempo para tomar el sol, hacer deporte y dedicarse tiempo a sí misma. Ella misma lo ha explicado en su perfil de Instagram, donde ha comentado lo bien que le está viniendo este viaje, ya que le hace olvidarse de su rutina en la capital. A pesar de que varios empleos no han llegado a buen puerto por, según ella y Kiko, por su relación sentimental, ella se esfuerza día porque se demuestre su valía en lo que mejor sabe hacer.