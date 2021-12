Marta López es una de las caras conocidas de Instagram, donde comparte su día a día con sus más de 263.000 seguidores. Es muy activa en esta red social, pero no solo porque tiene que cumplir con compromiso con diferentes marcas, sino que además le apasiona compartir con sus fans más fieles lo que hace durante su rutina diaria y semanal. Sus entrenamientos, sus trabajos como modelo o sus aficiones son solo una parte de los contenidos que publica en sus redes.

Pero las cosas buenas y de diario no son las únicas que comparte Marta López en sus redes sociales. En más de una ocasión ha dejado ver su lado más sensible y ha hablado de algunas polémicas en las que se ha visto envuelta. Hace unos días precisamente daba un paso más allá y confesaba estar agobiada con su trabajo como modelo. Y es que muchas firmas contactan con ella, pero casi todas son fuera de España.

La situación del Covid-19 hace que no pueda viajar fuera de nuestro país con normalidad, lo que le frustra bastante. «Los trabajos que tenía como modelo, además de mi otro trabajo en redes se me han fastidiado porque han cerrado fronteras con el país al que me tenía que ir de viaje, así que adiós…. Esto es un horror, parece que no acaba», declaraba fastiada por las consecuencias de la pandemia.

Marta López ha confesado su preocupación por el trabajo

Y es que la pareja de Kiko Matamoros ya ha dicho en más de una ocasión que recibe muchas ofertas de trabajo fuera de España, lo que la obliga a viajar a menudo. Ahora tenía previsto viajar hasta Sudáfrica para cumplir con uno de estos proyectos profesionales, pero hace unos días se decidió suspender todos los vuelos con el sur del continente para evitar la expansión de la cepa ómicron.

Una racha mala para su profesión

Lo mismo le ocurrió en verano cuando tuvo que suspender un viaje por el mismo motivo. En esa ocasión tenía que viajar a Bulgaria y a pesar de que tenía ya la maleta hecha para coger el avión, a última hora le suspendieron el viaje. Fue un duro golpe para la modelo, que está deseando retomar sus compromisos profesionales cuanto antes.

Pero allí estuvo junto a ella su pareja, Kiko Matamoros, que no dudó en buscar un plan para que su chica se olvidara del palo que acababa de recibir. El colaborador de ‘Sálvame’, consciente del duro golpe que ha recibido su pareja, no dudó en animarla proponiéndole un planazo para desconectar. Y es que dijo de salir a cenar juntos. Y ella, que necesitaba olvidar el golpe profesional que había recibido, se puso sus mejores galas y se preparó para salir a cenar.

«Como estaba medio triste, antes me dijo Kiko que me llevaba a cenar», escribía Marta López. Y es que no hay plan mejor que salir a la calle y disfrutar de una cena en pareja para poder olvidar las penas. Era un viaje que la modelo estaba esperando con mucha ilusión, pero por ahora tendrá que esperar. Algo que ahora le ha vuelto a pasar y que vive con horror.