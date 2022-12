Este miércoles, Alba Carrillo no se ha presentado en el plató del ‘Fresh’ por motivos de salud. La colaboradora ha tenido que acudir a un hospital después de haber sufrido un ataque de nervios. Una crisis de ansiedad ha provocado que se sintiera y haya optado por no ir al trabajo y pedir ayuda a profesionales. Su entorno está preocupado por ella, pues desde que se destaparan las polémicas imágenes besándose con Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de Unircorn está en el punto de mira. Su madre, Lucía Pariente, ha evitado hacer declaraciones sobre su evolución. Sin embargo, su amiga y compañera Marta López sí ha dado detalles sobre cómo se encuentra: «Está desbordada».

«Estos días la he visto con muchos altibajos», ha reconocido Marta López. No cabe duda de que el escándalo que ha supuesto la pillada con Jorge Pérez la ha situado en el ojo del huracán. Muchos la han criticado por besarse con él delante de sus compañeros, siendo él un hombre casado. Ella se ha defendido delante y detrás de los focos: «Si hubiera sido yo la mujer casada yo sería más guarra y más zorra, más todo. La cagada de él fue después de eso. Dejas que yo te defienda y luego me echas a los perros. Es indecente eso».

«A pesar de lo que ha pasado, Alba Carrillo quería mucho a Jorge y se siente decepcionada», dice Marta López

La colaboradora ha dado la cara dentro y fuera de los platós sobre su breve affaire con el guardia civil. Pero la tormenta mediática ha podido con ella y, presa de los nervios y la ansiedad, ha tenido que ir a un hospital para recibir ayuda. «A pesar de lo que ha pasado, quería mucho a Jorge y se siente muy decepcionada», ha comentado este miércoles Marta López, quien no ve con buenos ojos la manera en la que Jorge Pérez ha gestionado todo esto: «No se ha portado bien desde el principio».

Vídeo: Europa Press

Lucía Pariente, por su parte, prefiere no hacer declaraciones. Está preocupada por su hija y cuando se le ha preguntado por su estado ha dado la callada por respuesta. «Perdona, perdona. No mi amor, no estoy para eso», se ha limitado a decir cuando se ha topado con la prensa gráfica.

Alba Carrillo se sentará en el ‘Deluxe’

«No es mal tío, pero lo ha gestionado todo muy mal. Ya cuando te pillan con la pistola en la mano, pues chico: di la verdad. Ha sido desleal a su mujer, a mí», decía hace apenas unas horas Alba Carrillo sobre Jorge Pérez en un encuentro en las redes sociales. Cree que la actitud de su compañero puede comprometer incluso su trabajo en televisión: «Estaba casi en un acto de caridad porque es un tío guapo. No es un grandísimo colaborador ni tiene especial gracia». Tampoco entiende el porqué de su silencio: «Este hombre estará ahora al borde de un ataque de nervios». Ahora, tristemente, es ella quien ha estado al límite, ya que los nervios han jugado en su contra. La preocupación de sus amigos y compañeros es máxima, pero confían en que pronto se recuperará. Prueba de la voluntad de la exmodelo de reponerse lo antes posible es que se sentará en el ‘Deluxe’, tal y como ha podido saber SEMANA.