Están siendo unas semanas de mucho trabajo para Marta López. La novia de Kiko Matamoros tiene muchos eventos a los que acudir y también tiene algún que otro compromiso profesional fuera de España como imagen de marcas de moda. Esto está haciendo que tenga poco tiempo para descansar. Pero que no cunda el pánico, porque Marta y su pareja ya tienen fecha para viajar a un lugar paradisiaco.

La pareja, que celebró hace apenas unos días su tercer aniversario, está preparada para desconectar de la rutina en los próximos días. Así lo ha desvelado la propia Marta, que ha acudido a un evento este pasado martes, donde ha explicado que está deseando irse unos días fuera de España para recargar pilas. «Tengo una campaña de bañadores en Ámsterdam y nos vamos a final de mes de vacaciones que ya me toca descansar un poco y a él también», ha empezado diciendo con emoción.

Aunque no ha querido desvelar el destino que han elegido, la modelo deja claro que ella se decanta siempre por huir del frío y buscar un lugar de playa. «Sí, ya tenemos destino, ya lo veréis por redes sociales. Un destino paradisiaco, aunque la verdad es que el paraíso es la compañía, pero sí es paradisiaco, la verdad que sí. Es playa, yo es que tanto invierno no lo soporto, no puedo», termina diciendo.

Marta López da detalles sobre el destino de vacaciones

Vídeo: Europa Press.

