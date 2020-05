Marta López, la novia de Kiko Matamoros, se ha convertido ya en una de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país. Poco a poco va aumentando su número de seguidores en Instagram. Por ahora cuenta ya con más de 158.000, y cada día son más. Ha creado ya una comunidad bastante amplia, que la apoya y le envía mensajes de ánimo.

El hecho de tener tantos seguidores no solo permite tener un séquito de fans que la apoyan haga lo que haga, sino que hace que también surjan los conocidos como ‘haters’. Ella siempre ha presumido de llevar las críticas de la mejor manera, sin hacer oídos sordos cuando las lee, pero sin llegar a que le afecten.

A pesar de las críticas, no ha parado de compartir con sus seguidores algunos momentos de lo más íntimo. Muchas personas hubieran preferido mantener estos aspectos de su vida en un discreto segundo plano, pero Marta ha preferido confesarlos con sus seguidores, los que siempre le han apoyado.

Hay que recordar que hace unos días confesaba en su canal de ‘Mtmad’ los problemas de anorexia que había tenido hace algunos años. Este pasado domingo iniciaba un juego en las redes sociales que consiste en que los seguidores le piden una foto en concreto (ya sea de un momento de su vida o de una fecha) y no dudaba en mostrar cómo era ella cuando pasó por este delicado momento.

Su foto cuando estaba con trastornos alimenticios

En la foto, Marta López se ha decantado por tapar su cara, pero muestra cómo era su cuerpor cuando pasó por este delicado momento. La modelo aparece en bikini y se puede ver lo delgada que estaba en esta época. Ella misma relataba así cómo pasó esos años: «Sufrí anorexia nerviosa durante cuatro años». El motivo por el que reveló este episodio fue para aportar su grano de arena a quienes se encuentren en la misma situación. «Ojalá que con esto pueda ayudar a chicas que estén pasando por esto. Es difícil, pero se sale», decía.



La granadina admitía que salir de la anorexia no es tarea sencilla, pero se puede conseguir con la ayuda adecuada. «El primer paso es aceptar tu cuerpo y aceptar la constitución que tienes». Según la novia de Kiko Matamoros, el ‘germen’ de su anorexia está en sus primeros años de infancia. «No tuve una infancia buena. Este tipo de trastornos vienen por una falta de autoestima y de seguridad».

Esa falta de confianza en sí misma le llevó a querer controlar su peso y su aspecto de manera obsesiva. «Yo nunca he dejado de comer, yo solamente la reduje. Me alimentaba de coca cola zero y de chicles. Empecé a comer cada vez menos, a contar cada vez más calorías, a comprar barritas de dieta«. Y. mientras su dieta era cada vez más escasa, «cada día hacía más ejercicio», confesaba.

Después de compartir la impactante imagen de cómo era su cuerpo durante la época en la que pasó por un trastorno alimenticia, Marta López dejaba ver cómo era cuando tenía más peso: «Otra foto de cuando tenía más peso, tenía 19 años, antes de operarme el pecho», decía junto a la foto.

No es el único momento que ha compartido en este juego que se ha convertido en viral en las redes sociales. Marta López ha dejado ver muchos momentos de su vida que desconocíamos, entre los que aparece también Kiko Matamoros, con el que acaba de celebrar su primer aniversario como pareja.