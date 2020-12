La modelo ha explicado qué hara para dar la bienvenida al 2021 mientras que se preparaba para acudir a la cena familiar para celebrar el cumpleaños de Kiko Matamoros.

Marta López y Kiko Matamoros se lo han pasado en grande este fin de semana en Mallorca para celebrar el cumpleaños del colaborador de ‘Sálvame’ para alejarse así del ruido de Madrid. Una vez de vuelta en la capital española, la modelo ha confesado cuáles son sus planes para Nochevieja. Toda una declaración de intenciones que demuestra lo conciencia que está con respetar todas las restricciones sanitarias para impedir la propagación del virus.

Al mismo tiempo que Kiko Matamoros recibía en directo en ‘Viva la vida’ un mensaje de felicitación de su hijo Diego Matamoros, Marta López explicaba a través de sus redes sociales que, muy a su pesar, este año tocaba quedarse en casa para darle la bienvenida al 2021. «En año nuevo no voy a hacer nada, me voy a quedar aquí. Lo prefiero, no se puede hacer nada. Para ir a algún sitio y que esté cerrado…«, ha asegurado.

Asimismo, la joven ha explicado que durante su estancia en Mallorca, tanto ella como su pareja se han quedado en todo momento en el hotel, salvo en las salidas que han hecho a varios restaurantes para comer. Tras compartir esto, Marta López hacía hincapié en que para ella no merecía la pena irse fuera, a pesar de que lleva cuatro años viajando para festejar el nuevo año fuera de Madrid. «Me gusta irme a un sitio de calor y si no está nada abierto… ¿Para qué? Hay que sacar lo mejor, a ver si puedo ir a ver a mi madre en enero», insistía.

Lista para celebrar el cumpleaños de Kiko Matamoros

Por otra parte, Marta López ha explicado que esta noche van a tener una cena familiar para celebrar el cumpleaños de Kiko Matamoros, un evento al que está deseando acudir. Con este gesto, queda patente la buena sintonía que hay entre la modelo y el resto de hijos del también colaborador de ‘Viva la vida’.

A lo largo de este domingo, Laura Matamoros no ha dudado en felicitar de forma pública a su padre con una simpática foto en la que aparecía Kiko caminando de la mano de su nieto. «Felicidades papá, un año más sumando juntos, con todo el amor del mundo, agradezco cada año que estés a nuestro lado. Te queremos mucho ‘bello’, como te llama Mati», escribía la que fuera concursaste de ‘GH VIP’. Por su parte, Diego Matamoros intervenía en el programa de Emma García para mandarle un sentido mensaje a su padre consiguiendo que este se emocionara al escucharle. «No hay nada más importante que pasar tiempo juntos, de los errores se aprende. Ahora estás en el mejor momento de tu vida con tus hijos«, afirmaba.

Con los ojos visiblemente vidriosos, Kiko Matamoros insistía en que era su pareja la culpable del buen rollo que había ahora con sus hijos: «Nos hemos recuperado de muchas cosas, ha sido Marta la que lo ha aglutinado todo». Tras esto, el colaborador hacía hincapié en que este año había sufrido muchos cambios (para bien) puesto que se encontraba más relajado. Algo que no le ocurría durante su matrimonio con Makoke, tal y como él mismo ha contado: «Mi pareja me hace feliz, no vivo amargado en un ambiente queme amargaba y me estaba jodiendo la vida«.

«Te estás convirtiendo en una persona maravillosa»

Un día antes de esto, Marta López intervenía en ‘Sábado deluxe’ para desearle un muy buen feliz cumpleaños a su chico. La modelo utilizaba unas palabras que conseguían también emocionar al colaborador. «Gordi, muchísimas felicidades. Te espero en casa y ya te lo diré en persona. Me encanta pasar este segundo cumpleaños contigo», comenzaba diciéndole durante una breve llamada. La modelo ha destacado lo que más le gusta de la persona con la que comparte su vida desde algo más de un año y medio: «Me encanta ver cómo eres conmigo y ver que te estás convirtiendo en una persona maravillosa. Estás muy bien, muy bien con tus hijos, no sabes lo feliz que te veo con ellos y con tu nieto. Tengo ganas de pasar mi vida contigo. Te quiero muchísimo». Mientras que Kiko le correspondía con las siguientes palabras: «Muchísimas gracias por todo lo que me das y lo que me espera».