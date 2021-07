La modelo está pasando unos días en Ibiza junto a su familia mientras que Kiko Matamoros se derrumba por su hija en el plató de televisión de ‘Sálvame’.

Marta López siempre se ha decantado por quedarse al lado de Kiko Matamoros cuando este ha pasado por una etapa delicada de salud. La modelo optaba por cancelar todos los compromisos de su agenda para centrarse en su pareja. Y es que ella siempre ha sido el apoyo más incondicional del colaborador de ‘Sálvame’, demostrando que no puede estar más enamorada de él y que solo quiere su bienestar.

Sin embargo, estos días están siendo muy complicados también para Kiko Matamoros. Pero un plan ya organizado ha impedido a Marta López estar junto a él en estos momentos. El colaborador de ‘Sálvame’ está recibiendo el apoyo de su chica desde Ibiza, isla a la que ha viajado la modelo junto a sus padres y su hermana para pasar unos días en familia.

Desde la isla pitiusa, en la que pasa apenas dos días con los suyos, también se ha acordado de su pareja, consciente de que se ha derrumbado varias veces en el plató de su programa. De hecho, Marta ha hecho saber a través de unos Stories lo mucho que echa de menos al colaborador e incluso le ha hecho recordar lo mucho que se acuerda de él cuando disfruta de un atardecer.

Está viviendo el peor momento de Kiko Matamoros desde Ibiza

Como una de las ‘influencers’ más activas en las redes sociales, Marta López no ha parado de compartir todos los momentos que está pasando con su familia. Estos días están siendo aprovechados por la modelo para pasar tiempo con su hermana, a la que está muy unida. Con ella no solo se ha ido a dar un paseo por las calles de Ibiza, sino que además han aprovechado la ocasión para alquilar un barco y dar un paseo por alta mar.

Tras una jornada de sol, Marta se ha reunido con el resto de su familia y se han ido a cenar a un exclusivo restaurante de la isla pitiusa. Han disfrutado de una comida deliciosa y han brindado por los buenos momentos que han pasado juntos. Ahora ya Marta empieza el último día en Ibiza, desayunando con su madre. Ya está apenas a unas horas de reencontrarse con su pareja, que pasa un delicado momento personal.

Kiko Matamoros se derrumba por la no relación con su hija Anita

Hace más de un año que Kiko Matamoros y su hija Anita Matamoros no se hablan. La situación resulta especialmente dolorosa para ambas partes, en especial para el colaborador, quien rompía en llanto en directo el pasado miércoles al recordar el 21 cumpleaños de la joven, con quien no cruzó mensaje alguno en una fecha tan señalada. Este jueves, Matamoros ha vuelto a derrumbarse al recordar el conflicto familiar. Una situación ante la que su novia ha intentado mediar. «Mi pareja me ha dicho que se va de mi vida para que yo no deje de estar con mi hija, pero ese no es el problema», decía. «No sería ninguna solución y menos inteligente ni satisfactoria para nadie. A lo mejor han querido hacerle que se sienta responsable de esto pero es absurdo. Si yo no le pido a mi hija que quiera a mi pareja, pero sí respeto. Le pido respeto. Creo que lo de Marta es una excusa barata para justificar otras actitudes».

«He estado enfermo y no me han llamado»

El madrileño desea una reconciliación con su hija, pero han pasado cosas que le han hecho mucho daño. Y se siente dolido. «Cuando alguien se encarga de que a tu padre salga en la televisión gente diciendo cosas de ‘mequetefre’ y tú no actúas, hay algo que no tiene solución. Creo que cualquier esfuerzo en el acercamiento a mi hija sería en vano, una frustración y restaría más que sumaría. Quiero recordarlo porque es el hermano, Javier Tudela, quien hace eso«, añadía.