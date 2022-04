De su faceta como madre primeriza a los problemas de salud que ha tenido antes de quedarse embarazada. Marisa Jara se ha abierto en canal en el ‘Deluxe’ durante una de las etapas más especiales de su vida. La modelo, que dio a luz el pasado 1 de abril, ha recordado que no ha sido tarea fácil convertirse en madre. «Tenía muchas ganas de ser mamá, pero Dios lo ha puesto en el momento adecuado», ha contado emocionada durante la entrevista.

La sevillana ha explicado que estaba decidida a ser madre soltera y para ello se sometió a distintas pruebas, entre ellas, un TAC. Fue entonces cuando le detectaron un tumor. Ha reconocido que acaba de dar vida, pero también se la han dado a ella. «Ahora que soy madre y tengo a esa persona tan pequeñita de la que tengo que cuidar, rezo todos los días para que el cáncer no vuelva a mi vida», se ha sincerado. Un bebé muy deseado que llega a su vida tras sufrir un cáncer de estómago, 19 operaciones por la endometriosis que padece y muchos años soñando que llegara este momento.

Marisa Jara está llena de fuerza

La modelo está feliz exprimiendo al máximo estos primeros días junto a su pequeño. «Siento ahora que tengo un bebé muy bonito y precioso. Me da tanta energía y tanta fuerza». Aunque también ha explicado que está pensando en su regreso a la vida laboral. «En cuanto pueda me reincorporaré al trabajo. Yo soy una trabajadora y soy positiva. Tengo fuerza para trabajar, para llevar a mi bebé y para todo».

Marisa Jara se ha pronunciado sobre el nombre de su hijo, Tomás. Ha elegido el mismo que lleva su padre. «Junto a mi madre son las personas más importantes de mi vida. Mi padre es adorable, es el típico padre que le conoces y te lo quieres llevar a tu casa». Asimismo ha explicado que está loco de amor con su nieto al igual que su madre. Precisamente ellos fueron los que más sufrieron con su cáncer. «Para ellos fue muy duro vivir mi enfermedad. Sufrieron muchísimo. Delante mío no lloraban, pero lo pasé muy mal por ellos. Mis hermanos también lo pasaron muy mal», ha contado.

Sus trastornos alimenticios

Otro de los puntos que ha tocado Marisa Jara durante esta última entrevista ha sido el trastorno alimenticio que sufrió hace algún tiempo. No ha querido culpar a la industria de la moda. «Sí que es verdad que si te dedicas a la moda tienes que estar en un peso. A mí me ha costado mucho trabajo porque tengo la constitución muy ancha. Estar luchando contra eso, al final me hizo tener este trastorno de alimentación. Muchas veces era yo la que me exigía. Yo quería dar la talla y estar a la altura. Pasaba una semana, no comía o comía poco. Una cosa lleva a la otra», ha contado.

La modelo ha asegurado que cuando se percató que estaba haciendo cosas que no eran normales, su puso de inmediato en manos de profesionales. «He estado años con ellos. En un trastorno de alimentación tienes que estar siempre encima y alerta. Es un capítulo de mi vida que queda zanjado. Ahora no tengo esa presión. Soy más madura y ahora sé lo que quiero». Y es que ha indicado que llegó a vomitar hasta diez veces al día. «Me quemé el esófago para intentar mantenerme en mi peso».

También ha querido mandar un claro mensaje a la audiencia: «La bulimia se cura y para ello hay que recurrir a la terapia». Respecto a la responsabilidad de la industria de la moda, ha matizado que lo «importante no es que contraten a modelos de talla grande, es que contraten a modelos de cualquier talla. Lo más importante es la diversidad. A mí me encantaría ver lo que veo en la calle sobre una pasarela».

