Maribel Verdú recuerda en 'El Hormiguero' su historia familiar: "Querría recuperar a mi hermana melliza"

Maribel Verdú llega a 'El Hormiguero' después de su paso por Hollywood. La actriz forma parte de 'The Flash', la película de DC Comics con el corredor como protagonista. Este papel es uno de los primeros que la actriz interpreta fuera del territorio español. Ella misma confiesa que es algo que siempre ha rechazado porque "me hago siempre pequeña y digo que no". Junto a Pablo Motos, aprovechando la trama de este superhéroe que viaja al pasado, quiso saber a qué momento volvería y sorprendió a todos con su respuesta.

Siempre es muy celosa y cuidadosa de su intimidad. Su familia y todo lo que le rodea son pilares fundamentales para ella de los que, en esta ocasión, se ha podido conocer algo más. La actriz abre su corazón y para revelar algo de su historia. "Me encantaría recuperar a mi hermana melliza", expuso ante la sorpresa del presentador. Maribel Verdú recuerda ante las cámaras el momento tan delicado por el que pasó toda su familia cuando ella nació y al que regresaría.

"Tengo dos hermanas gemelas y mi melliza no nació. Me hubiera fascinado tenerla, que ellas son gemelas y nosotras mellizas", explicó para que se comprendiera su pesar a pesar de que quitó hierro al asunto. Siempre refleja en su mirar todo lo que sucede. El rodaje de 'El Laberinto del Fauno' fue determinante para ella, le hizo ver por todo lo que había pasado. "Cuanto te pasan cosas en la vida están en la mirada, en los ojos, en la manera de interpretar...Miraba de otra forma porque me habían pasado demasiadas cosas malas", asumió convencida en el plató de Antena 3.

Maribel Verdú recuerda su infancia: "Le di disgustos a mi madre"

Con 'The Flash' ha recuperado Maribel Verdú a su niña interior. Aunque lo dudara, este papel está hecho casi a su medida a pesar de las diferencias que los seguidores de la historia de este personaje puedan encontrar con los cómics. "Me llamaron que la productora quería hablar conmigo. Le comenté después al director que el personaje es rubio con ojos azules, pero él me dijo que quería mis ojos para ese papel", recuerda de ese primer momento. Interpretar a la madre de un superhéroe como hace ella le ha dado otra perspectiva y le ha hecho recordar cómo era ella de pequeña. Su superhéroe favorito no era ni mucho menos este velocista, era todo un héroe con capa. "De pequeña quería ser Superman. Quería volar, sí. Me tiré de una silla y llegué a abrirme la cabeza. Tengo una buena cicatriz", relató. Para su madre la pequeña Maribel era todo un desafío, "ese fue uno de los múltiples disgustos que le di, siempre he sido así de pequeña".

Quiso vencer el miedo de todo lo que la aterraba y en ocasiones le ha llevado a estar en situaciones complicadas. Un pastor alemán y un gato fueron los causantes de uno de los mayores percances por los que ha pasado por todo esto. "Este perro que tenía se volvió loco con un gato, quería que no se fuera y llevaba los brazos llenos de limones. Acabe arrastrándome y me rompí un pie", recordó con melancolía. Como no quiso reconocer lo que había sucedido prefirió inventarse una historia que le diera una mayor relevancia. "A la gente le dije que había sido escalando porque era más cool", bromea