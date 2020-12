«¿Qué tipo de hombre me recomiendas?», le preguntaba la veterana periodista a la hija de Terelu Campos.

Cuando María Teresa Campos y Alejandra Rubio se juntan nos regalan tiernos momentos en los que podemos apreciar la buena sintonía que hay entre abuela y nieta. En estos últimos días, la veterana periodista y la colaboradora de ‘Viva la vida’ han mantenido una charla de lo más especial en la que ambas se han sincerado acerca del amor que sienten la una por la otra. Entre risas y confidencias, la madre de Terelu Campos ha hecho hincapié en el buen momento sentimental por el que atraviesa y le ha lanzado una seria petición a la joven.

Alejandra Rubio ha protagonizado el último vídeo de ‘Enredados’, el canal de YouTube con el que María Teresa Campos se ha reinventado. Después de varios meses posponiendo su encuentro, abuela y nieta han recordado aquellos tiempos en los que disfrutaban juntas de la Feria de Málaga y han aprovechado la ocasión para dar el último parte sobre cómo se encuentra su corazón. El de la joven se encuentra ocupado e insiste en que después de romper con Álvaro Lobo y volver a darse una segunda oportunidad, las cosas entre ambos están mejor que nunca.

Lo que Alejandra Rubio no se esperaba es que María Teresa Campos le preguntara cómo la veía a ella en el terreno sentimental y le pedía que le buscara un novio. «¿Qué tipo de hombre me recomiendas?«, decía la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. Ante esto, con una tímida sonrisa, la hija de Terelu Campos aseguraba que veía muy bien a su abuela después de su ruptura con Bigote Arrocet. «Si el día de mañana conoces a una persona que te guste, yo encantada«, afirma la influencer. Tras escuchar sus palabras, María Teresa Campos se mostraba de acuerdo con las palabras de su nieta y hacía hincapié en que ahora estaba mejor que nunca: «Me veo perfectamente«.

Lejos de entrar en polémicas, Alejandra Rubio también compartía con su abuela las ilusiones que tiene puestas en su nuevo proyecto profesional, aunque se mostraba hermética a la hora de dar detalles. La joven dejaba claro que a pesar de que 2020 ha sido un año complicado para todos, lo cierto es que se ha centrado en su etapa profesional y personal. Además, con las miras puestas en el próximo año, la joven lo tiene claro y pide paz, amor, felicidad y éxito.

Alejandra Rubio y sus planes de boda

Alejandra Rubio está pasando por un buen momento, en lo que al terreno sentimental se refiera. La joven está más enamorada que nunca y su sonrisa de oreja a oreja al hablar de su chico la delata. Hace unos días, la sobrina de Carmen Borrego reconoce que ambos están mejor que nunca y no duda en compartir con los espectadores de ‘Viva la vida’ sus deseos de casarse próximamente. «Me quiero casar por la iglesia porque soy muy católica», decía ante la atenta mirada de Emma García e insistía en que sería un «bodorrio».