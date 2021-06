María Teresa Campos celebra su 80 cumpleaños arropada por su familia

80 años no son cumplen todos los días. Lo sabe bien María Teresa Campos que ha disfrutado de esta señalada fecha arropara por los suyos. La veterana comunicadora ha saludado amablemente a la prensa que se ha agolpado a las puertas de su hogar, lo hacía junto a su hija, Carmen Borrego, y su nieta, Alejandra Rubio. Además, confesaba que Terelu no había podido estar presente por motivos profesionales.

La presentadora, sin apenas maquillaje y con un vestido con estampado geométrico en rojo y negro, ha reconocido que no «le gusta mucho el numerito». Explicaba que iba a disfrutar de una celebración muy íntima arropada por los más cercanos. «Familia bien avenida», subrayaba. No han podido acompañarla ni Rocío Carrasco ni Fidel Albiac ya que tenían cita para vacunarse.

En cuanto, a sus deseos por este cumpleaños, lo tenía claro: «Lo más importante que hay pedir en este momento es perder el miedo. Yo tengo mis vacunas puestas las dos. Que esto se acabe y que nos sirva de algo. Haber aprendido algo de cara a la vida», ha manifestado.

A pesar de que no le gusta demasiado cumplir años, María Teresa Campos sopla 80 velas convertida en una de las grandes damas de la comunicación de nuestro país. Siempre al pie del cañón, estrenó su último proyecto televisivo, ‘Las Campos Móvil’, el pasado mes de marzo. Se trataba de un formato novedoso sobre ruedas que no convenció a la audiencia y su paso fue fugaz. Solo se emitió el primer programa con una entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayudo.

Una reciente satisfacción

Gran amiga de Rocío Carrasco, a quien considera una hija más, la comunicadora ha confesado en más de una ocasión que no deseaba morirse sin que se hiciera justicia con ella. Por ello, este 2021, ha sido muy especial porque ha escuchado emocionada en televisión su testimonio a través de su sonada docu-serie. «Yo a ella la veo, pero luego la dejo de ver porque me altero mucho. Porque como yo eso lo he vivido muy de cerca me altera… Yo todo lo de que ha pasado con su hija me lo sé», contaba.

Además, aprovechaba para explicar que ya «no podía más» con «tantas injusticias». «Ella está hablando y es ella la que tiene que hablar porque es su vida. Para mí es como una hija, pero es su vida, no es la mía. Yo pedí que antes de morirme, porque soy muy mayor, que se hiciera justicia con ella».