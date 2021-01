Tras la tensa entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos, analizamos qué cifras consigue cada una de ellas en su canal de Youtube.

La entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos fue cuanto menos tensa. Prueba de ello que incluso la que fuera reina de las mañanas llegara a decirle a Gemio que estaba deseando terminar tras una de sus preguntas. «Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista», espetó la malagueña en el canal de Youtube ‘Charlas con alma‘. Aunque en un primer momento han negado que exista rivalidad entre ellas, finalmente tras su encuentro Campos ha estallado contra Gemio. «No se puede ser más mezquina», ha dicho. No obstante, no es lo único que les enfrenta. Tanto María Teresa Campos como Isabel Gemio tienen un canal de Youtube en el que entrevistan a rostros conocidos o abordan temas de actualidad, en el que prima el tú a tú, pero ¿qué datos consigue cada una de ellas?, ¿hay una clara vencedora en esta batalla? Si bien las dos están muy centradas en sus respectivos canales, lo cierto es que los datos conseguidos podrían no ser lo esperado.

Vídeo: YouTube

Primero analizamos ‘Enredadas en la Red‘, programa en el que se estrenó como youtuber el pasado 11 de junio y el cual dio un giro inesperado tras su primera emisión. A pesar de que en un principio estaba enfocado solo a la salud y únicamente contaba con la ayuda de Meli Camacho, finalmente empezó a tener charlas con personajes muy famosos. Presentadores muy conocidos, cantantes o actores son solo algunos de los que han aceptado su propuesta. Por él han pasado rostros de la talla de Jorge Javier Vázquez o Broncano, quienes han logrado más de 300.000 visualizaciones. Pero no todos los vídeos publicados han conseguido estos datos, de hecho, los últimos se han desinflado.

Con la cantante Tamara tan solo han logrado 4.000 reproducciones, con Antonio Orozco poco más de 35.000, con Antonio José 8.000 o con el humorista Joaquín Reyes 17.000, números que demuestran que el canal de María Teresa ya no despierta tanto interés como al principio. No obstante, supera con creces los datos obtenidos por Isabel Gemio en la plataforma de Youtube. El primer punto en el que la periodista gana a Isabel es en número de suscriptores: mientras María Teresa Campos tiene más de 30.000, Gemio supera por poco los 8.000, aunque este es solo el principio.

Isabel Gemio promociona siempre que puede sus vídeos a través de sus redes sociales, pero no alcanza cifras llamativas ni tiene un gran impacto entre sus seguidores. Ni mucho menos. Su tensa entrevista a María Teresa la ha llevado a poner todas las miradas en sus vídeos, pero no suele acaparar toda la atención. Con la malagueña ha conseguido 42.000 visualizaciones, sin embargo, esto ha sido puntual. Algunos de sus entrevistas no superan las 200, lo que deja claro que, a pesar de su esfuerzo, las visitas a su canal no la acompañan tanto como le gustaría. Charlas con profesionales de diferentes ámbitos entre los que destaca la ciencia, la cultura o la política parecen no haber terminado de conquistar a la audiencia. Tras 9 meses al frente de este espacio llamado ‘Charlas con alma’, Gemio sigue conduciendo un espacio que no cumple con los resultados previstos.