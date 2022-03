María Pombo es una de las ‘influencers’ más conocidas (y seguidas en las redes sociales) de nuestro país. La joven estará este próximo sábado junto a Bertín Osborne en la nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’. Su vida ya la conocemos, porque ella no se esconde, pero el interés que provoca traspasa las pantallas de nuestros teléfonos móviles, por lo que el éxito de audiencia en la pequeña pantalla puede ser increíble.

Ella misma cuenta cada detalle en su perfil de Instagram, donde cuenta ya con más de 2,4 millones de seguidores. Su vida, su trabajo, su familia, sus compromisos profesionales… No hay nada que no cuente. La última noticia que ha dado ha sido sobre la decisión que han tomado ella y su marido, Pablo Castellano, de vender su casa y comprar una nueva. Una oportunidad que no han podido rechazar.

En una ronda de preguntas y respuestas, muchos seguidores le han preguntado sobre esta decisión. Y ella ha contestado encantada. «Me hubiera encantado contároslo más adelante, pero las noticias vuelan», empezaba diciendo en sus Stories. La familia lleva ya unos años instalada en una casa increíble, reformada por la empresa de Pablo, y que se encuentra en una zona residencial en Arturo Soria.

María Pombo vuelve a hablar de la decisión de vender su casa

«Pablo se dedica al mundo de las reformas e inevitablemente y sin quererlo, está constantemente viendo casas», confesaba. María y Pablo no dudaron en hablar con algunos expertos, que le hicieron saber que ahora era un buen momento para vender su casa. El momento era perfecto y han decidido dar el paso de comprar otra casa porque la oferta era «imposible de rechazar».

Aún así, María Pombo ha dejado claro que no va a ser algo a corto plazo. De hecho, siguen viviendo en esta casa y queda todavía mucho para que se cambien a la nueva: «De todas formas, no es nada a corto plazo. Os iré contando más, pero no quería hacerlo desde YA para no se os hiciera como un embarazo de largo», decía entre risas.

A principios del mes de febrero, ya fue preguntada por esta operación. Y jugaba al despiste. «Son proyectos nuevos, Pablo se dedica a este mundo de las reformas, no es nada a corto plazo, desde luego», empezaba diciendo María Pombo. «Sí, nuevos proyectos. Ya no está a la venta. Y nos vamos. Ya no está a la venta», dice entre risas sin querer añadir más. El matrimonio ya podría haber encontrado nuevo propietario para su hogar, pero hasta que dejen la casa, parece que tiene que pasar todavía un tiempo.

Ella no deja de compartir imágenes desde su casa

La pareja volvía a dejar claro que la decisión de poner a la venta su casa no es consecuencia de una crisis matrimonial. De hecho, aseguran que están fenomenal y felices. Ambos se muestran de lo más unidos en sus respectivos perfiles de Instagram y también en las reapariciones públicas que hacen cuando acuden juntos a eventos públicos.

Te interesará saber...