María Patiño ha sido pillada por los paparazzis con un look con el que jamás la habíamos visto después de recibir un tartazo en ‘Sálvame’

Hace algunas horas se revelaba que María Patiño volvía al trabajo tras sus más que merecidas vacaciones. La periodista regresaba este fin de semana a ‘Sábado Deluxe‘ para presentarlo, pero antes se reincorporaba a su puesto como colaboradora a ‘Sálvame diario‘ y lo hacía en un día muy especial. Este no era otro que el cumpleaños de Kiko Hernández, sin embargo de manera inesperada, la también conductora de ‘Socialité‘ recibió un tartazo por parte del cumpleañero hasta tal punto que embadurnó su pelo entre restos de dulce. Las imágenes de este instante corrieron como la pólvora en redes sociales y fueron muchos los memes que circularon después de emitirse este momento que tantas carcajadas provocaron tanto dentro como fuera de plató. Otro cantar fue fuera de cámaras, pues tocaba apañar los ‘destrozos capilares’ que habían tenido lugar esa tarde.

Poco después de que finalizara el espacio vespertino de Mediaset, María Patiño se enfundó en un turbante para recoger su cabello. Un look nunca visto, mucho menos si se tiene en cuenta que la periodista es tremendamente presumida. La colaboradora abandonó las instalaciones de Telecinco con el mismo look que había elegido para mostrar en la pequeña pantalla, no obstante, su outfit había sufrido algunas modificaciones con el fin de no mancharse más con los restos de tarta que todavía quedaban en su melena. Y, aunque parecía seria, lo cierto es que Patiño saludó a los fotógrafos que inmortalizaron este instante, tal y como se puede ver en las instantáneas que te ofrecemos en este artículo.

Junto a Kiko Hernández y Chelo García Cortés María Patiño se despidió de una tarde inolvidable que, a buen seguro, recordará como una de las menos dulces de la historia del programa. Es cierto que los tres estaban serios, pero también lo es que había sido un programa de intensas emociones. Después de que Patiño manchara a Kiko con un poco de tarta, la indignación de Kiko se apoderó de él hasta tal punto que acabó repartiendo tarta a puñados a varios de sus compañeros, aunque en su diana estaba María, ya que como se comprobó su cabello acabó embadurnado de tarta hasta terminar pareciendo Cameron Diaz en la película «Algo pasa con Mary».

Una tarde que no resultó surrealista para la audiencia solo por esta ‘dulce’ guerra, también por el vídeo y el regalo que ‘Sálvame’ le había preparado a Kiko tras su cumpleaños. A pesar de que soplaba 44 velas, le dedicaron un vídeo como si cumpliera 50 años y, además, le obsequiaron con un gel hidroalcóholico. «Yo cumplo 44 años, no 50», recordaba, enfadado. «El que ha hecho este vídeo que mire mi DNI. No me quito años, pero tampoco me pongo», sentenciaba, con el rostro serio. «Me juego lo que gano aquí todo el mes a que cumplo 44 años».

Su cara de póquer fue a más cuando abrió el presente que tenían para él: un enorme bidón con gel hidroalcohólico en su interior. «No dais ni una. Si vais a hacer un regalo, hacer un regalo bien. No lo habéis llenado ni hasta arriba», lamentaba con ironía.