Durante los últimos días, el tema de los abusos sexuales y el acoso ha estado más presente que nunca después de lo que ocurrió en la fiesta posterior a los Premios Feroz. La actriz Jedet denunció que sufrió abuso sexual por parte de Javier Pérez Santana, director de una película nominada, 'Mi vacío y yo'. A pesar de que él está puesto en libertad con cargos, han sido muchos los que han puesto en duda el relato de la actriz y aseguran que lo hace para conseguir fama. Un hecho que ha enfadado mucho a María Patiño, quien además ha revelado que ella también vivió una situación muy parecida, pero que prefiere no hacerla pública ahora.

"Yo viví una situación, que la sabéis mis mejores amigos. Ahora no voy a contar porque si en su día no tuve valor de contar lo que pasó, no lo voy hacer ahora. Pero viví una situación lamentable donde no tuve capacidad de reaccionar. Estaba empezando la profesión, la persona en sí era una persona importante", comienza diciendo sin querer dar más explicaciones sobre este hecho que ocurrió al comienzo de su carrera como periodista.

María Patiño denuncia a aquellas personas que cuestionan que alguien dé el paso de hablar de un acoso o un abuso que han vivido: "Cuando yo escucho que ahora parece que hay una moda, de que las mujeres nos hemos venido arriba para denunciar el acoso. Y he escuchado a mucha gente decir que en las discotecas cuando la gente bebe, lo hemos vivido todas las chicas y esto de ahora que nos hemos venido arriba, me parece tan sumamente lamentable", dice. Y añade: "Yo admiro tanto a estas mujeres que, por lo que sea, empiezan a tener el valor. Y será la justicia quien determine si sí o si no, esas denuncias tienen viabilidad. El valor de denunciar algo que simplemente creen que no se lo merecen", continúa alzando la voz.

María Patiño apoya a todas las víctimas que se atreven a denunciar

"Me da igual si tiene una copa más, si me rozas el culo o si te metes en el baño conmigo. Como yo no he tenido ese valor, por ese medio a sentirme señalada, por ese miedo a perder mi trabajo, por ese miedo de darme mi sitio. Cuando yo veo que hay personas que lo hacen y tener yo que escuchar, ya que las juzgue el juez, que hay una sociedad que de repente las señalas porque esto ha pasado toda la vida, si siempre hemos ido a la discoteca y ha habido un baboso con una copa de más y no ha pasado nada. Es tan indignante", ha terminado diciendo con los aplausos y el apoyo de todos sus compañeros.

Un comienzo de año con varios escándalos sexuales

Además de los hechos que ocurrieron en la fiesta posterior a los Premios Feroz, celebrados este fin de semana en Zaragoza, también hemos sido testigos de otro escándalo sexual: el de Dani Alves. Una joven de 23 años le denuncia por presuntos abusos sexuales en una conocida discoteca de Barcelona. Unos hechos que tuvieron lugar el pasado 30 de diciembre y por los que el jugador brasileño se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de la Ciudad Condal. Mientras que el abogado ha presentado un recurso para pedir la libertad condicional, la presunta víctima aseguró que no quería ninguna compensación económica y que solo quería que fuera a la cárcel por lo que había hecho. Ahora, será la justicia quien dictamine la sentencia.