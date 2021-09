«Trabajo en un programa en el que él lleva doce años y donde ha tenido que hacer frente a múltiples demandas», ha recordado la presentadora.

María Patiño ha vuelto a hablar alto y claro. Esta vez lo ha hecho menos de 24 horas después de que Kiko Matamoros cuestionara duramente el nuevo fichaje de Carmen Borrego por ‘Sálvame’. En plena guerra con la cúpula del magacín de Telecinco -donde ha afirmado no sentirse valorado- la presentadora le han lanzado un demoledor mensaje que seguro no le dejará indiferente.

«Le quiero recordar a Matamoros, que da la sensación que no trabaja en ‘Sálvame’, ha hecho durante años comentarios más hirientes de los que hemos hecho muchos de los que estamos aquí», ha comenzado diciendo muy enfadada a través de los micrófonos de ‘Socialité’. «Recordarle que yo no trabajo en ningún matadero, de momento. Trabajo en un programa en el que él lleva doce años y donde ha tenido que hacer frente a múltiples demandas por haberse saltado el honor y el respeto de mucha gente conocida».

Muy molesta con el comportamiento de su compañero durante los últimos días, ha añadido lo siguiente: «Que no dé la vuelta ni dé ningún giro. Que no intente quitarse de algo que él ha hecho durante años como representante y como colaborador». Además, se ha mostrado tremendamente crítica con él. «Aquí damos unas clases de moral y de dignidad y nos olvidamos de lo que hemos hecho prácticamente hasta el día de antes de ayer».

La gallega ha hecho alusión a la reciente contienda que mantiene Kiko Matamoros con sus superiores de ‘La Fabrica de la Tele’. «Su guerra con la cúpula no es la mía, pero lo que no le voy a permitir o, al menos voy a defender, es que yo no he tenido que pedir perdón a nadie y él sí lo ha tenido que hacer -incluidas las Campos-«. Ha recordado, además, que había visto llorar a Terelu por su culpa.

Una segunda oportunidad para Carmen Borrego

Este mensaje de María Patiño se produce después de la intervención de Kiko Matamoros en ‘Viva la vida’. En el programa que presenta Emma García se debatió sobre el nuevo reto profesional de Carmen Borrego quien ha decidido volver a ‘Sálvame’. Diego Arrabal -quien reaparecía en televisión tras meses de ausencia- dijo que iba al «matadero directamente, de verdad te lo digo. Allí la han humillado».

Por su parte, Kiko Matamoros suscribía estas palabras. «Habrá un periodo de transición y creo que va a llegar un día en el que se arrepienta de la decisión que ha tomado y ahí se sabe cómo se rentabilizan las cosas. Hay personajes que sabemos la carga que lleva trabajar en ciertos espacios». La hija de María Teresa Campos asume este importante reto después de protagonizar una sonada salida a principios de 2019. Desde entonces siempre ha mantenido sus tiras y aflojas con los distintos colaboradores del espacio de las tardes de Telecinco, entre ellos, con Kiko Hernández.