El pasado 1 de octubre, la actriz era detenida por un presunto delito de atentado a la autoridad y agredir a un agente en Sevilla. Días después, María León contaba su versión de los hechos: «Niego haber agredido a nadie. No es mi intención poner en entredicho el trabajo necesario que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad en nuestro país, pero sí debo denunciar que he sido víctima de un abuso policial de Sevilla. El caso está en manos de mis abogados y desde este momento pongo toda mi confianza en la justicia«, decía por aquel entonces. Ahora, la hermana de Paco León cumple con su palabra y, junto a sus abogados, ha interpuesto una demanda contra los funcionarios que la detuvieron hace unos días atrás.

Tras reunirse con sus abogados, María León ha optado finalmente por interponer una denuncia contra los agentes por detención ilegal, lesiones y un delito contra la integridad moral. La actriz andaluza ha emitido un comunicado a través de sus abogados donde confirma que ha decidido tomar medidas legales tras todo el revuelo causado por su detención: «Ha sido presentada denuncia por los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral de nuestra representada, María León, por los hechos ocurridos en Sevilla en la madrugada del 1 de octubre del 2022«, reza el escueto comunicado que ha hecho llegar a los medios de comunicación.

María León contaba qué ocurrió en la madrugada del 1 de octubre

Durante estos días, María León ha dado su propia versión sobre lo que ocurrió en la madrugada del 1 de octubre cuando la intérprete se vio involucrada en un incidente con la policía local. Ella junto a un grupo de individuos increparon a los agentes que se habían personado en la avenida María Luisa de la capital hispalense por la presencia de un ciclista que iba circulando en estado ebrio. La policía local le solicitó su documentación después de verla grabar lo que estaba ocurriendo con su teléfono móvil. La actriz no llevaba el DNI por lo que le pidieron acudir a comisaría para identificarse. Fue entonces cuando entró en el vehículo de la policía y una de las personas que estaba en el exterior abrió la puerta del coche y el agente la interceptó. Presuntamente, la intérprete propinó un puñetazo y una patada al policía local quien precisó asistencia médica.

Durante las últimas horas, su hermano, Paco León, ha querido salir en su defensa. El actor y director de cine aseguraba que María «está bien» y que la familia no deseaba hacer declaraciones sobre lo que ha pasado: «Nos han recomendado dejarlo todo en manos de la justicia. El comunicado yo creo que es muy claro». Según el director de ‘Rainbow’ explicaba que ahora solo queda esperar a que la justicia siga su cauce. Corresponde «confiar en que se pueda aclarar todo y ya está, por lo menos que se defienda porque no se ha respetado el principio de presunción de inocencia y se han publicado cosas que no se deberían haber publicado. Ahora tiene sus cauces legales y ya está».