María José Suárez, a corazón abierto, sobre Álvaro Muñoz Escassi

Después de dos años de relación, María José Suárez se ha sincerado sobre el momento que atraviesa su romance con Álvaro Muñoz Escassi. La empresaria ha reconocido que el jinete le ha pedido matrimonio en más de una ocasión, pero que nunca lo ha hecho de manera formal. Además, descarta por el momento volver a ser madre.

"Él siempre dice que llevaba mucho tiempo detrás de mí, pero es algo que nunca me he creído. Siempre hemos tenido mucha química, pero no me lo tomaba en serio". Sus caminos volvieron a cruzarse recientemente y ha sido en el momento perfecto para ambos. "Ha sido fortuito. Nos hemos encontrado en un momento en el que los dos estamos más tranquilos. Nos hemos dejado llevar y estamos encantados". Al principio intentaron ser cautos porque su separación del empresario Jordi Nieto era muy reciente.

María José Suárez confiesa lo que más le gusta de su pareja

"Lo que más me gusta es que es una persona muy íntegra y cariñosa. Cuando lo conoces se da a querer. Es una persona que ha tenido muchas relaciones y que tus exparejas hablen bien de ti dice mucho de su forma de ser", ha afirmado durante una sincera entrevista en 'Sábado Deluxe'. Asimismo, ha destacado lo que menos le agrada de la personalidad del jinete. "Lo que menos me gusta es que es muy activo. Muchas veces le digo que baje el ritmo. Él es muy líder e hiperactivo".

La ex Miss España 1996 ha desmentido una próxima boda. "Me ha regalado un anillo, pero no me ha pedido formalmente matrimonio. Aún no ha hincado rodilla". Por el momento, no tiene planes de ampliar la familia. "Álvaro quiere tener niños, pero yo ya no me veo porque tengo 47 años y llevo otro ritmo". Actualmente está muy enamorada y no oculta que le gustaría envejecer al lado de Álvaro Muñoz Escassi. "Pero luego la vida te demuestra que los planes no salen como los esperabas. A mí me lo ha demostrado en muchas etapas de mi vida". La sevillana también ha reconocido que la pandemia supuso un punto de inflexión en su vida en el que se replanteó muchas cosas, entre ellas, su matrimonio. "Las cosas no funcionaron. La decisión la tomé yo".