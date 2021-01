A través de un directo en su perfil de Instagram, María José Campanario ha revelado todos los retoques estéticos a los que se ha sometido

Hace unos días que María José Campanario hizo un directo a través de su perfil de Instagram que nadie se esperaba y con el que se sinceró en cuerpo y alma. A la 1 de la madrugada, la odontóloga se conectó a las redes sociales y se sinceró con un amigo sobre muchos aspectos de su vida, incluido sobre su matrimonio con Jesulín de Ubrique. «Después de 20 años nos seguimos riendo. Él tiene su mundo, su ganadería, sus historias… Y yo tengo mi mundo, la odontología, que es lo que me apasiona y lo que me gusta», aseguraba. No es de lo único que habló, ya que incluso se atrevió a hablar sobre los colaboradores de ‘Sálvame’, incluida la ex de su marido, Belén Esteban. Un directo que no ha pasado desapercibido y que sigue dando mucho de que hablar.

Pero no es de lo único que habló, también reveló los retoques estéticos a los que se había sometido tras muchas informaciones sobre ella que han ido apareciendo durante los años. «Yo envejezco así a lo natural… No sé lo que es una crema», ha contado María José Campanario, que en mayo cumplirá los 42 años. La mujer de Jesulín de Ubrique dejó claro que, a sus 41 años, no se ha hecho nada en la cara y que de momento no está en sus planes pasar por el quirófano para someterse a ningún retoque estético. La odontóloga quiso hacer hincapié en que ella aboga por lo natural. Y es que incluso en sus directos aparece sin peinar ni maquillar, una María José Campanario completamente «a lo natural».

María José Campanario ha querido demostrar su cercanía

Estas palabras pueden ser claramente un dardo envenenado a su «archienemiga», Belén Esteban, quien nunca ha escondido los diferentes retoques estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años. Ahora, María José Campanario ha dejado claro que ella no se ha sometido nunca a ningún tratamiento o retoque estético e incluso se atreve a desvelar que ni si quiera utiliza productos cosméticos para cuidar su piel.

María José Campanario ha bromeado también con las críticas que ha recibido en ocasiones por su fama de antipática: «Me han dicho de mi cara que parece que estoy oliendo mierda y yo tengo sentido del humor». Asimismo, ha revelado que lo ha pasado mal cuando han hablado de algunos aspectos de su vida, especialmente cuando ha visto a su madre «todo el día llorando».

Campanario se conectaba al directo pasada la medianoche, en torno a la una de la mañana. Así, entabló conversación con una veintena de ‘followers’, quienes le preguntaron por cuestiones como su fama o si le gusta estar pendiente de las noticias del corazón. «No veo la tele, la verdad», respondía hace unos días dejando claro su cercanía y naturalidad con los que siempre le han apoyado.