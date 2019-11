María Jesús Ruiz o cómo todos sus príncipes se convierten en rana

La ex Miss España María Jesús Ruiz está viviendo un episodio muy difícil en su vida personal tras descubrir que su novio es un hombre casado. La modelo parece no encontrar nunca la estabilidad en el amor y es que todos sus ex parecían los definitivos, pero le salieron rana