María Jesús Ruiz no tiene miedo a ir a prisión, porque las pretensiones de su expareja, José María Gil Silgado, se han echado por tierra y la justicia no ve justificada la versión del empresario a la hora de alegar que la ex Miss había prestado un falso testimonio. Así se determina en una resolución judicial a la que ha tenido acceso la revista SEMANA en exclusiva, en la que se “acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, conforme al nº 1 del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Este asunto viene de largo. María Jesús Ruiz decidió sentar al padre de su primera hija ante un juez, acusándole de un delito continuado de coacciones y amenazas. Este entuerto terminó con un triunfo para la modelo frente al empresario, después de que se dictase sentencia el pasado mes de abril en los juzgados de Jaén. Él, desconforme con dicha resolución, quiso tomarse la revancha, alegando que su exnovia había prestado un falso testimonio durante el juicio, en comparación también con sus intervenciones en los platós de televisión.

