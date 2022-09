María Amores, mujer de Ion Aramendi, ha revelado que tendrá que pasar por quirófano debido a las secuelas tras dar a luz a su hija Marieta. El nacimiento de la niña fue complicado -finalmente le practicaron una cesárea urgente, y llegó a temer por su vida. Ahora, la influencer ha contado que será operada de nuevo para corregir una secuela de su parto. «Os hablo del nuevo miembro de la familia: la diástasis«, arranca diciendo en su perfil de Instagram. La diástasis abdominal es una alteración de la pared abdominal que se produce cuando los músculos rectos del abdomen se separan a nivel de la línea alba, la línea media del cuerpo, lo que deja la zona central de la pared abdominal más debilitada. Es un problema habitual en muchas mujeres tras la maternidad. «Parece que sigo embarazada… No se me quita. No tengo 25 años, tengo 45», dice la vasca.

Ser madre de familia numerosa ha hecho que el abdomen de María se haya visto modificado. Ya no es el de antes. Por ello, la mujer de Ion Aramendi tiene claro que en cuanto pueda pasará de nuevo por quirófano para someterse a una intervención. Eso sí, no lo hará ahora, ya que su niña es aún pequeña: «Prefiero que me operen dentro de un año o así. También ha animado a las mujeres que la siguen en las redes sociales a trabajar el suelo pélvico y el abdomen con hipopresivos que ayuden a fortalecer el abdomen.

Fue el pasado 29 de julio cuando Ion Aramendi y su mujer vieron la carita de su tercer retoño en común. «MARIETA & MAMÁ juntas por fin después de que nos separaran abruptamente hace 30 horas. Han sido unos días en los que las he pasado putas, no os voy a engañar. Parto inducido durante 24 horas, Marieta intentaba salir hasta que se dieron cuenta de que era muy grande y aquello no pintaba bien», relataba entonces María Amores lo mal que lo pasó en el nacimiento de la benjamina de la casa. A través de su perfil oficial de Instagram, Amores explicaba que los médicos intentaron de todo pero que finalmente tuvieron que hacerle una cesárea. «Se intenta parto instrumental pero tampoco. Finalmente se decide cesárea y la cosa se complica mucho, pero mucho… Después de dos días en reanimación sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva estamos juntas, ella sana como una manzana con sus más de 4 kilos y yo in love total».

Por su parte, el que fuera presentador de ‘Supervivientes’ anunciaba así la llegada de su tercer hijo: «MARIETA nació ayer, 4 kilos, y es una maravilla, María @sraamores también está bien, pero al ser por cesárea y al haber algunas complicaciones todavía está en reanimación (y por eso no os ha podido contestar a vuestros mensajes), están muy bien las dos! Un abrazo».