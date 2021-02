La expareja de Froilán ha estallado en las redes sociales después de haber recibido numerosas críticas por parte de su familia al compartir una foto en ropa interior.

Mar Torres es una de las caras conocidas que más críticas recibe en las redes sociales. Cuenta con más de 44.300 seguidores en Instagram, pero esto no le impide ser criticada hasta la saciedad por todas las publicaciones que comparte cada día. La última imagen que compartía de ella misma en ropa interior ha hecho que los mensajes duros vuelvan con más fuerza que nunca.

Han sido tan crueles las críticas que Mar Torres no se ha podido quedar callada. A lágrima viva y con un sofocón que nunca antes había mostrado públicamente, ha estallado. «Nunca había hecho esto. Voy a empezar a expresar mis sentimientos y voy a empezar a contaros qué es lo que hay detrás de esto», empieza diciendo la expareja de Froilán totalmente rota.

Mar Torres estalla por las críticas recibidas en las redes sociales

«Hoy he recibido unos mensajes muy duros, de personas cercanas a mi, muy cercanas, familiares o personas que he ayudado en su día. En vez de recibir mensajes por la foto que subí en ropa interior… No lo veo nada mal», continúa diciendo sin parar de llorar. El sofocón no le ha permitido continuar y tras una parada, sigue añadiendo: «Tener que estar recibiendo mensajes de eres una prostituta… una barbaridad de cosas, que no sé cómo llamar la atención. Muchas cosas…».

Aún así, Mar Torres hace un llamamiento para controlar a sus ‘haters’: «Solo pido que haya respeto. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su vida, su cuerpo y con todo. No entiendo por qué hay que estar machacando a la gente de esta manera. Todo el mundo tenemos corazón y cabeza. Todo esto es muy fuerte», sigue diciendo sin poder parar de llorar.

Aprovecha la ocasión para hacer un llamamiento

Vídeo: Instagram.

No es la primera vez que recibe comentarios de este tipo, pero ahora ya no ha podido más y ha querido compartir las sensaciones que tiene: «Digo todo esto porque no es la primera vez que me pasa. No es la primera vez que sufro este… no sé cómo llamarlo… Estamos en el sigo XXI, no hay nada malo, no hago daño a nadie. Solamente os pido que hacéis mucho daño a la gente, y aunque todo parece bonito en Instagram, os juro que no lo es», termina diciendo, sin querer seguir haciendo más declaraciones al respecto.

Hace apenas unos días, la novia de Froilán se atrevía a compartir una imagen de ella misma en ropa interior. Sin ser consciente de que se iba a convertir en viral en apenas unos minutos, Mar Torres recibió mensajes de todo tipo, criticándola y calificándola con unas palabras muy duras. En la imagen aparecía la joven haciéndose un ‘selfie’ en el espejo mientras enseñaba su conjunto de lencería.