Mar Flores comenzó su andadura por las pasarelas cosechando buena fama, aunque la popularidad le llegó cuando comenzó a ser un rostro habitual de las revistas de corazón por sus sonados romances. Sin embargo, aunque ha tenido muchos amores en su vida, parece que no ha terminado de encontrar el hombre ideal, a su media naranja. Parecía que esta iba a ser el empresario mexicano Elías Sacal, aunque después de años manteniendo una intermitente relación, donde las rupturas se superponen y nunca se llega a saber a ciencia cierta si están o no juntos, las cosas no están tan claras. Parece que la propia Mar Flores se ha percatado de que algo no anda bien en su corazón y ha optado por disfrutar de sus días en solitario y sin necesidad de que un hombre esté a su lado, al menos así lo reconoce con mucho humor.

Vídeo: Europa Press

La modelo ha querido tratar con normalidad su enésima ruptura con Elías Sacal, la que parece ser la definitiva tras muchos intentos de reconducir un romance que se ve dificultado por la distancia geográfica y el distinto ritmo de vida de ambos. “Ya toda la vida me voy a quedar sola”, decía en clave de humor Mar Flores, que por ahora prefiere disfrutar de la soltería y no pensar en compartir su vida de nuevo. Aunque muchos pueden pensar que es un problema, no parece que lo sea para ella, que incluso bromea con la coincidencia de que ella y su sobrina, Laura Matamoros, estén solteras en esta etapa. La hija de Kiko Matamoros rompía con Benji Aparicio, como así adelantó en exclusiva la revista SEMANA y días más tarde confirmaron ellos tras ser padres por segunda vez.

Las mujeres del clan Flores están ahora solteras, que no es sinónimo de estar solas, lo que le ha resultado gracioso a la propia Mar Flores, que incluso defiende la fortaleza de las mujeres de su familia, que no necesitan a un hombre a su lado para cumplir sus sueños y alcanzar las metas que se han propuesto: “Las mujeres Flores somos fuertes, las Flores somos fuertes todas y guapas”, bromea con la prensa la modelo, aunque en cierto moda sabe que es verdad, que no se aminoran ante la adversidad y que su belleza les ha hecho llegar a lo más alto en sus respectivas carreras. Vea el vídeo y descubre cómo trata Mar Flores estas cuestiones sentimentales y por qué se habla de maldición.