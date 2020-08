SEMANA ha hablado con el nuevo Míster España 2020, tras su victoria en Oropesa de Mar, para que nos cuente cómo ha vivido su recién estrenado título y sus proyectos de futuro

Manuel Romo (24), el nuevo Míster España 2020, está viviendo en sus propias carnes lo que implica convertirse en un personaje popular. La red social del pajarito azul lo ha convertido en el famoso más parodiado y buscado de estos últimos días ¿la razón?, la imagen que utilizó el certamen para presentarlo como el ganador de la edición.

El representante de Extremadura, fue elegido Míster Internacional Spain 2020 en una gala celebrada en Oropesa del Mar. El nuevo guapo oficial de España mide 1,92 cm de alto y está graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, y además cursa una beca para Jóvenes Emprendedores de la UE en Lisboa. El joven cumplió así uno de sus mayores sueños al llevarse la banda a casa, y de esta manera lo explicó en sus redes sociales. “Yo ya he ganado por estar aquí, en este año he aprendido , he madurado, he crecido, he conocido, me he atrevido, me he equivocado y sobre todo he sido muy feliz siendo Míster Internacional Extremadura”, decía. Sin embargo, a las pocas horas de su nombramiento, las redes sociales quedaron impactadas con la primera imagen del joven como ganador del certamen.

Aunque el joven lleva tiempo posando como modelo e incluso participó en la Lisboa Fashion Week 20, las fotografías oficiales del concurso no fueron muy favorecedoras para el representante de Extremadura, y es que a los usuarios de Twitter les ha perecido que el tener la mandíbula muy prominente y y una nariz excesivamente grande, no le hacen merecedor del título de más guapo de España. A medida que pasaron las horas, los usuarios comenzaron a emitir s juicios y comparativas cada vez más crueles contra el nuevo Míster.

Sin embargo, lejos de mostrarse molesto o fastidiado, Manuel Romo demostró con creces que una banda es un conjunto de cosas y que no todo tiene que ver con el físico. El Míster no le ha querido dar importancia al revuelo y ha preferido tomarse todos estos comentarios con humor. “Somos un país maravilloso, con mucha imaginación y un sentido del humor fantástico. El reflejo del foco, el maquillaje, la mascarilla, la sonrisa nerviosa… Hicieron que en la foto no saliera muy favorecido”, ha explicado sin darle mayor importancia.

SEMANA formó parte del jurado de esta nueva edición y tuvo la oportunidad de acompañar a Manuel en el duro proceso de selección hasta alcanzar la banda. Por ese motivo, nuestra revista pudo hablar con él nada más hacerse con ese ansiado título para explicarnos cómo se encuentra tras su nombramiento y cómo lleva sus primeros días siendo el hombre más guapo de España, a pesar de la polémica.