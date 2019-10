Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha confesado cuáles son los tips que utiliza para asegurar su belleza el máximo tiempo posible y es que cuidarse no es una tarea exclusiva para mujeres. Resistirse con elegancia al inevitable paso del tiempo y hacer que los estragos del tiempo no sean evidentes en el rostro no es tarea sencilla y cada uno tiene sus secretos. Los trucos del torero, son desvelados con mucho humor por él mismo y por su mujer, Virginia Troconis.

No solo tratan estas cuestiones, sino que también explican cómo se cuidan por dentro, el motivo por el que Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis son felices y cómo se encuentran sus hijos. Especialmente habla de Alba Díaz, quien se ha mudado a París a estudiar y luchar por su sueño. El orgullo de su padre al hablar de ella le transforma la cara y es que no puede disimular que Alba es su debilidad. ¿Cómo vive con su hija tan lejos?