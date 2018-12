3 Carmen Gahona está muy afectada



La presencia de Manuel Cortés en los actos que se han celebrado tras la muerte de Chiquetete ha sido de lo más sorprendente. Y es que quiso estar allí a pesar de la nula relación con el cantante flamenco. Sus primeras palabras tras la muerte de Chiquetete no pasaron desapercibidas: “Es un día triste. Era mi padre. El roce hace el cariño, para eso han estado mis abuelos, mi madre. La figura de padre le pertenece. Habrá mucha gente que no lo entenderá, pero me he acercado porque me apetecía despedirme de él. Es complicado porque me duelen los comentarios que hacen de mi madre”, comentaba entre lágrimas en ‘Sálvame’.

