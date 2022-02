Después de sufrir un problema cardíaco por el que ha tenido que ser intervenido, Manuel Benítez ‘El Cordobés’ ya descansa en su hogar. Este mismo viernes abandonaba el Hospital Quirón de Córdoba minutos antes de las 15 horas. «Me han cambiado el aceite y los filtros y me han dejado el motor como nuevo», han sido las palabras del torero dirigidas a la prensa con las que ha hecho gala de su buen humor.

El quinto califa del toreo ingresó el lunes poco después de sentirse indispuesto por un fuerte dolor en el pecho mientras se encontraba jugando a tenis. Fue entonces cuando su actual pareja le trasladó rápidamente al centro médico donde quedó hospitalizado en observación. El martes se sometió a un cateterismo cardíaco y coronario y también le pusieron un stent. Además, se le hizo un procedimiento de ablación del flutter, tal y como recoge el ‘Diario de Córdoba’.

Manuel Benítez ‘El Cordobés’, arropado por su familia

El diestro, de 85 años, ha evolucionado favorablemente y ayer mismo recibió el alta médica. Durante este tiempo ha estado muy arropado por su familia. Sus hijos Julio, Martina y María Ángeles han permanecido muy pendientes de su estado de salud acudiendo regularmente al hospital. Nada más recibir el alta, ha tenido unas palabras tranquilizadores con la prensa y también ha alardeado de buen humor. Manuel Benítez ‘El Cordobés’ ha indicado que le habían «cambiado el aceite y los filtros y le han dejado el motor como nuevo». Asimismo ha recalcado que no había sentido «miedo» en ningún momento.

En el parte médico facilitado se indica que Manuel Benítez ingresó tras mostrar un fuerte dolor epigástrico. Asimismo se observó una «arritmia cardíaca del tipo flutter auricular común que se revirtió farmacológicamente». El torero, además, ha emitido una nota en la que agradece las numerosas muestras de cariño recibidas durante estos últimos días. «Solo ha sido un pequeño arrechucho sin consecuencias que, en manos de un magnífico equipo médico y un personal que se desvive por ti se pasa en un pis pas».

Unas palabras, sin duda, reconfortantes a las que añade que continúa con la misma «fuerza» de la que ha hecho gala a lo largo de su vida. También ha explicado que no le gusta ser presa de la atención mediática por lo que había intentado que su ingreso hospitalario pasase completamente desapercibido. «Lo que no quiere decir que no lo hubiera contado después, es mi forma de ser». Ha recordado que este último susto forma parte de «una experiencia más, lejos de las muchas cornadas e intervenciones quirúrgicas que atesoro en mi vida».

Manuel Benítez, nacido en el municipio cordobés de Palma de Río en 1936, es una de las figuras taurinas más destacados de nuestro país. Este mismo año se cumple el 20 aniversario de su retirada de los ruedos. Una fecha clave que tendremos que esperar para conocer cómo la celebra.