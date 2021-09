María Teresa Campos se muda a la misma urbanización de Terelu Campos. Analizamos qué zonas comunes tiene y cuáles serán sus gastos a partir de ahora.

María Teresa Campos cierra un capítulo. Aunque ella ha estado viviendo durante muchos años en una espectacular mansión a las afueras de Madrid, la presentadora ha decidido afincarse ahora en un piso. Eso sí, de lujo y al lado de su hija Terelu Campos. En la misma urbanización en la que vive la colaboradora, la malagueña ha decidido mudarse para estar cerca de ella. Un giro de 180 grados en su día a día en el que ha apostado por la absoluta comodidad y es que ha pasado de residir en una propiedad de miles de metros cuadrados a un apartamento de menores dimensiones. Situado en una urbanización con espectaculares zonas comunes entre las que destaca una piscina, zona ajardinada, garaje y vigilancia 24 horas, María Teresa comenzará allí una nueva etapa. Y es que experimentará por primera vez en mucho tiempo lo que es compartir, ya que en la mansión de Las Rozas tenía 6000 metros cuadrados de jardín exclusivo para ella.

«Voy a medir cosas. Me voy a ir al mejor sitio del mundo, en el mismo edificio de mi hija Terelu Campos. Para eso todavía queda mucho. Me voy a medir cosas mías para ver de qué cosas me puedo deshacer… Con eso me distraigo», ha dicho a Beatriz Cortázar en Esradio. A pesar de que ya puso a la venta algunos de los muebles de su enorme mansión, ahora le toca otra tarea a la que fuera reina de las mañanas. Debe seleccionar el mobiliario que sí tiene cabida en la casa que alquile o saber qué debe vender antes de dejar atrás su inmueble. Pasará entonces de vivir en una mansión de más de 2000 metros construidos a un piso de 200, un cambio al que le costará acostumbrarse, al menos al principio. En esta nueva casa podrá experimentar una bajada de gastos considerables y, además, podrá ir andando a muchos de los restaurantes a los que acuden tanto ella como su hija. Cabe señalar que ambas se llevan de maravilla y pasan parte de los fines de semana juntas, por lo que acortar distancias servirá para facilitarle la vida a las dos.

A su lado seguirá teniendo a Gustavo, su mano derecha y persona de absoluta confianza. Le considera alguien de su familia y será él quien le ayude a desplazarse por la capital, aunque esta nueva zona esté mucho mejor que la anterior. Con menos metros y más comodidad para María Teresa, la periodista está ilusionada ante lo que está por llegar a su vida. La decisión está tomada, pero todavía habrá que esperar para que se instale en el nuevo piso que ha alquilado. De este modo, María Teresa Campos vivirá cerca de su nieta, Alejandra Rubio, quien vive a pocos metros de Terelu Campos. La joven también tiene alquilado un piso en una lujosa urbanización de Aravaca, donde afirma encontrarse muy feliz y donde ha vivido en solitario o con el que era su novio, Álvaro Lobo.

Se desconoce el precio que abonará mensualmente por el alquiler de su vivienda, aunque lo que paga Terelu Campos sirve como parámetro para hacerse una idea. Por una casa de unos 200 metros cuadrados con terraza en el mismo edificio Terelu está obligada a pagar a principios de mes 2500 euros, una cifra nada desdeñable. María Teresa Campos tendría dinero suficiente, pues tal y como ha confirmado Cortázar en ‘Es la mañana de Federico’ habría vendido la casa que posee en Las Rozas. Una casa demasiado grande para ella si se tiene en cuenta que ya vive sola.

Estos días María Teresa Campos ha vuelto a ser noticia por su ruptura con Bigote Arrocet. Aunque su separación se produjo en 2019, el chileno ha dado una versión que nada tiene que ver con la dada por la malagueña en televisión sobre la causa de su ruptura y sobre cómo terminó todo entre ellos.