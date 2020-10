La cantante ha contado en ‘El Hormiguero 3.0’ lo feliz que se siente en su faceta como madre: «¡Cuando se me echa en el cuello es que me muero!».

Este miércoles, Malú ha visitado ‘El Hormiguero 3.0’ para promocionar su último proyecto profesional: el concurso ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Allí la veremos enfrentarse al reto de intentar descubrir la identidad de cantantes ocultos bajo máscaras. El nuevo formato de Antena 3, cuya fecha de estreno no se ha precisado aún, se estrenará «próximamente» en la cadena.

La cantante estaba invitada a participar en el programa de Pablo Motos junto a Arturo Valls, presentador del espacio, y José Mota, otro de los ‘investigadores’ del nuevo espectáculo de Antena 3. Contra todo pronóstico, la artista no ha ido personalmente al plató y ha decidido participar por videollamada. «Me apetece mucho abrazar, abrazar a mi familia, coger a mi sobrino pequeño y comérmelo a besos», decía. El presentador le respondía: «Lo mejor son los abrazos de niño, porque los niños abrazan con cuello».

«Cuando se me echa al cuello me muero»

La sobrina del desaparecido Paco de Lucía admitía que se derrite con su hija Lucía, su primera hija, nacida de su relación con Albert Rivera. «Es que cuando se me echa en el cuello es que me muero. Dejo todo lo que tengo que hacer. Se acaba el día, el planeta, la vida, los teléfonos… En la vida he dejado el teléfono tanto de lado como ahora, es como ‘No, estoy con mi hija’. Ni me acuerdo de que existe, vaya»». Al escucharla, José Mota ha recordado que ha trabajado muchas horas al día junto a Malú y que es «una madre maravillosa. Me ha contado cosas muy, muy bonitas«.

A la artista se le cae la baba cuando habla de su niña. Pablo Motos le preguntaba si eran ciertas las palabras del exlíder de Ciudadanos en su última visita a su programa. «¿Duerme 8 horas o es que él no se despierta»?, quiso saber. «Es un sueño de niña», replicaba Malú. «El otro día le preguntaba a la pediatra: ‘¿Cuánto tiempo más la puedo dejar? Es muy pequeña, no puedes dejarla mucho más».

Hace unos días, Albert Rivera compartía también su felicidad tras el nacimiento de su segunda hija. «Lucía es una santa. No quiero ofender a ningún padre, pero mi hija duerme ocho horas cada noche. Duerme como una bendita. ¡Ya me pilla con 40″, decía.

De su relación con Malú confesaba que se han mantenido juntos en todo momento, a pesar de que su historia de amor haya ocupado todos los titulares. «Hemos sido una roca y hemos sido un equipo para pasar esto. Hemos querido estar juntos y aquí estamos. Hoy somos una familia. Tenemos a Lucía y estamos felices. Ha habido momentos duros, pero me considero un afortunado y un privilegiado porque trabajo en lo que quiero y tengo una familia maravillosa», decía.

Malú, volcada en su nuevo disco

En su conexión con ‘El Hormiguero’ este miércoles, Malú también ha hablado de su nuevo proyecto musical. Un disco que ha empezado a grabar ya. Y aunque inicialmente «no tenía ninguna prisa», lo cierto es que «está todo yendo rapidísimo». Está disfrutando del proceso creativo: «Voy con calma y sin ningún tipo de estrés porque saldrá cuando esté», detallaba. «Los temas, las canciones, las voces, la producción… es la falta de presión… es como que fluye todo muchísimo más«.