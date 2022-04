El nacimiento de su única hija ha cambiado el orden de prioridades en Malú. Así lo ha confesado la cantante durante una sincera entrevista junto a Nuria Roca. «Viene mi niña y si te quedaba algo de tontería por el camino, se acabó todo. Ahora ya es tu hija, tu hija, tu hija, un abismo y, ya si acaso, tú», ha afirmado feliz por haber estado los dos últimos años muy pendiente de su pequeña.

Hasta la fecha, lo máximo que la artista se ha separado de Lucía, su bebé fruto de su relación con Albert Rivera, han sido dos únicos días. «He tenido la grandísima suerte de estar los dos primeros años de su vida con ella. He tenido trabajo, pero he estado siempre con ella», ha asegurado durante la entrevista en el programa ‘La Roca’. «Eso ya es un regalo». También ha destacado que, afortunadamente, está intentando hacer todo lo posible para equilibrar su vida profesional con la personal. «Ya me estoy dividiendo».

Malú se sincera: «Me siento diferente»

El 9 de junio de 2020 nació su hija y con ella también llegó una pequeña revolución a su vida. «Me siento diferente como ser humano. Las prioridades de mi vida han cambiado, incluso vivo más tranquila». Ha explicado que antes «tenía unos niveles de exigencia» muy importantes consigo misma, tanto que era, incluso, «destructiva». Esto ha cambiado por completo: «Ahora siento que todo eso está muchísimo más tranquilo. Me doy cuenta que no todo es tan importante. Solo una cosa lo es».

Malú ha abierto su corazón para trasladar a la audiencia cómo está viviendo esta etapa tan importante como madre. También ha confesado que la niña no duerme nada bien. «Fardamos mucho del principio porque era una bendita, pero de repente hizo así y no duerme ni de noche ni de día», ha bromeado.

El último trabajo de Malú cuenta con una canción muy personal, ‘Tejiendo alas’, que ha dedicado a su hija. Algo que nunca creyó hacer y ha explicado cómo vivió la creación del tema más íntimo de su trayectoria profesional. «Cuanto más tiempo pasa, más me cuesta expresarlo. Supongo que es una sensación de vulnerabilidad». Ha añadido que se desnudó por completo a través de la letra. «Es como abrirle tu alma al mundo de una forma muy agresiva. Con esta canción lloraba y lloraba. Cada frase que llegaba a mi cabeza era todo emoción».

Intenta no escuchar este tema tan personal porque cuando lo hace vuelve a emocionarse. La última vez que lo hizo fue por casualidad cuando iba en el coche con su pequeña y consiguió no llorar después de mucho tiempo. La canción es una carta preciosa en la que le deja por escrito a Lucía que ella siempre estará aquí para lo que necesite. «La realidad era decirle que no debía tener miedo porque yo iba a estar aquí. Siempre voy a estar aquí. No hay nada más alentador que se le pueda decir a un ser humano. Vuela, yo te voy a hacer alas, pero seguiré aquí. Te vayas donde vayas, seas lo que seas…».

Te interesará saber...