Malú se ha confesado sobre cómo se encuentra tras dos años sin cantar y estar alejada de los escenarios por sus problemas de salud.

Malú ha presentado el tema musical en el que tanto tiempo llevaba trabajando, ‘Secreto a voces’. Un trabajo que la tiene muy ilusionada, más aún si se tiene en cuenta que lleva más de dos años sin cantar para sus fans debido a sus problemas de salud. La recuperación de su tobillo no ha sido nada fácil, eso sí, se ha podido centrar en el crecimiento de su pequeña, quien de alguna manera ha estado muy presente en la grabación de este disco. «Había veces que mi madre me decía que dejara de apretar porque se iba a salir», ha dicho en ‘Dial Tal Cual’. Aunque ahora vive uno de sus mejores momentos, lo cierto es que no ha sido fácil en absoluto bajarse de los escenarios: «Todo el drama horrible que fue el tobillo pesadísimo con esa rotura, luego la operación, luego otra operación…».

Pero como todo lo malo tiene su parte buena y así lo ha explicado la artista en las ondas. Y es que tras mucho tiempo en silencio y sin forzar la voz, Malú ahora presume de cantar mejor que nunca. «He estado dos años sin cantar, descansando la voz y es cierto que cuando empecé a grabar las maquetas, que todavía estaba embarazada, decía: ‘¿Qué me pasa?’. Yo creo que eso al final me ha ayudado muchísimo», ha insistido. Pero ¿por qué ha escogido este título?, ¿quiere decir algo especial? Malú ha intentado que este single esté cargado de significado, por lo que junto a su equipo ha trabajado para que la canción quede perfecta. «Yo estuve encima de ella, porque cuando me la envían digo: ‘Uf, sí… me apetece contar esto‘. Pero quizá había algunas cosas que no diría o que me gustaba decir de otra forma y le dimos algunas vueltas. Ellos me mandaron una primera parte de canción, sin terminar de desarrollar y ahí ya la fuimos terminando».

Según la escuchó tuvo claro que era para ella, ya que la letra está repleta de gritos y reivindicaciones a la vida. «Quería llevarla a mi terreno, hacerla mía, contar mi historia… y un poco ese grito a la libertad. Es una canción con la que gritas a esa libertad de amar, a esa libertad de sentir, a esa libertad de vivir, de ser y hacer lo que tú quieras sin que nadie te mire, te juzgue, te valore… ni tú mismo, ojo, que muchas veces somos nosotros mismos. Es ese grito a la libertad que, desde mi perspectiva y desde mi vida, también le quería contar a todo el mundo«, ha dicho Malú. Ha supuesto una catarsis para ella y con este tema su intención no es otra que remover conciencias y hacer que sus seguidores se planteen su forma de vida. «Quiero que alguien que siente encerrado en una jaula maravillosa de oro, pueda romper esos barrotes, salir adelante y pegar un grito de libertad y decir: ‘Soy así, vivo así, soy libre y yo decido sobre mí. Y eso no me convierte en mejor o peor, simplemente soy un ser humano diferente a los demás y eso es lo que hace que sea especial».

La hija de Pepe de Lucía hace balance de su vida y revela que, a pesar de que los últimos años han sido una auténtica montaña rusa, ella puede afirmar que está pletórica. Tiene una historia de amor que funciona con Albert Rivera, está alejada del ruido mediático y, además, tiene a una pequeña por la que bebe los vientos. «Estoy feliz, estoy tranquila, tengo unas ganas locas de volver, de subirme al escenario y de volver a ver a mi gente. Estoy feliz de poder estar aquí y poder contaros mi vida, poder contaros mi historia. Este disco que es más mío que nunca… tengo muchísima emoción», ha dicho.