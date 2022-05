Makoke ha sido engañada en las redes sociales y esta acción le ha provocado que diese pasos al frente en su guerra contra Marta López, la actual pareja de su exmarido, Kiko Matamoros. Creyendo que poseía la verdad única, no dudó en cargar contra la joven modelo y acusarla de que este le estaría acosando, incluso yendo a aquellos locales de moda en el que iba a comer o a divertirse junto a sus amigas. Ella decía tener pruebas de que esas coincidencias no eran casuales, pero ahora se le ha desmontado la teoría sobre la que sustentaba el odio a la nueva ilusión de su exmarido, quedándose en shock al no tener mucho más que reprocharle al tener serias dudas de que aquello que creía verdad, ahora podría ser un mero engaño y ella la principal víctima, aunque lo suyo ha sufrido Marta López.

El pasado 22 de mayo, Makoke estaba muy convencida de que decía la verdad, pero ahora no está tan segura de ello. En aquella fecha, sentenciaba sin miedo a equivocarse que Marta López estaría obsesionada con ella. Para sustentar su acusación presentaba una serie de mensajes de texto enviados a través de las redes sociales y que demostrarían su versión: “Estos mensajes me los mandó una persona a quien yo sigo en redes para que viera que Marta iba preguntando por mí”, comenzaba a señalar, para después añadir que supuestamente la modelo “busca a quién sigo para escribirle y preguntarle si estoy con él. Si yo voy a un restaurante, al día siguiente está ella allí”, decía muy segura desde ‘Viva la Vida’. Ahora ya no está tan segura de que lo que decía la semana pasada sea cierto.

A Makoke se le desmontaba su teoría cuando Marta López negó rotundamente que preguntase por ella a terceras personas o que se personase en los lugares que ha estado ella al día siguiente de manera intencionada. Lo hace a través de Alejandra Rubio, amiga suya: “He hablado con Marta y me ha pedido que diga que esos mensajes son falsos, que ella nunca ha escrito a nadie preguntando por Makoke”.

La exmujer de Kiko Matamoros ya se esperaba este paso de su enemiga pública número uno, pero lo que no se pensaba era que se plantease la posibilidad de que la hubiesen engañado y que esos mensajes que supuestamente iba mandando a los amigos de Makoke, en realidad los ha escrito una tercera persona con ansias de malmeter entre ellas: “Yo sabía que lo iba a negar, ¿Qué me lo han colado? Puede ser, pero me lo ha colado ella, me lo ha colado mi representante, no sé, no tengo ni idea”, comenzaba a tener sus dudas Makoke, que además dice haber escuchado audios de Marta López solicitando un vestido que ella había usado tiempo antes, así como pidiendo reserva en restaurantes donde había comido un día antes.

“¿Has comprobado que sean ciertos esos mensajes?”, preguntó Isabel Rábago, sembrando las dudas, pero Makoke seguía aferrándose a su teoría: “Llevo con esto más de un año. Si yo le doy igual a esa persona (Kiko Matamoros) ¿por qué me sigue en Instagram? No quiero hacer daño a nadie y si alguien me quiere hacer daño con ese mensaje es la persona que supuestamente aparece en esa imagen”. Como no salía de su visión, Alejandra Rubio le volvió a repetir que Marta López jamás le ha escrito estos mensajes y que “no va a pedir tu vestido. Y si Marta ha escrito a algún restaurante, puede ser casualidad. Vamos todos a los mismos restaurantes. Es una tontería enorme, te digo que los mensajes son falsos”.

Algo que quiso zanjar también Emma García, dejando claro que sean ciertos o no y lleve quien lleve la razón sobre este entuerto, entiende el enfado, pero “es que todo esto me parece muy infantil, no, lo siguiente”. Makoke no tuvo más remedio que recular y plantearse, ante las evidencias de que son muchos los que niegan que Marta haya hecho eso y que existe una persona que se hace pasar por ella en redes sociales, que quizá estaba equivocada.