Makoke niega su reconciliación con Mila Ximénez, pero ¿qué ha pasado con la deuda que tenía con ella?

Makoke ha vuelto al ojo del huracán, pero no por una polémica con su exmarido, Kiko Matamoros. La colaboradora de ‘Viva la vida’ tenía una guerra judicial abierta también con Mila Ximénez, fallecida el pasado 23 de junio a causa del cáncer de pulmón que padecía desde hacía un año. A su llegada a Ibiza, la madre de Anita Matamoros, extrañada, se pregunta que por qué han ido a verla a ella al aeropuerto.

Y es que a sabiendas de que tenía una guerra judicial abierta con Mila Ximénez, la prensa ha querido interesarse por si hubo una reconciliación. Makoke ha sido tajante: «No hubo reconciliación con Mila», ha explicado la colaboradora de ‘Viva la vida’ para así acabar con todo lo que se está diciendo.

Makoke iba más allá y simplemente trataba de zanjar la polémica dejando claro que es un tema que llevan sus abogados: «Es un tema que no… Eso es un tema que hablaron los abogados y que está en sus manos. No voy a hablar de ese tema nada, por respeto porque ella ya no está aquí, pero vamos, que no hubo ninguna reconciliación con ella».

De esta tema han hablado otras personas cercanas a Makoke. Isabel Rábago explicó este pasado miércoles en ‘Ya es mediodía’ que había hablado con ella y le contó que no es que llegaran a hacer las paces, sino que lo que habían acordado entre sus abogados es paralizar el proceso judicial que tenían abiertos por la enfermedad de Mila.

Makoke ha negado que hubiera una reconciliación con Mila Ximénez

También fue preguntada por la guerra que también tiene abierta con su expareja. Recién aterrizada de Ibiza, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha explicado que no va hablar de los frentes que tiene abiertos: «No voy a entrar, es un tema que está judicializado y no voy a decir nada. Yo estoy tranquila, sí. Tranquila, vengo de Ibiza y súper relajada y de repente me empiezas a contar tantos cosas de las que no tenía ni idea idea, vamos, estoy flipando».

Una abuela feliz

Va a ser un verano de estar yendo y viniendo para Makoke, que se convertía hace apenas unas semanas en abuela por primera vez. Su hijo Javier Tudela daba la bienvenida a su hijo Javier, fruto de su relación con su novia, Marina. «Pues todavía no se parece mucho a nadie, creo que un poquito a Javi, pero todavía no tiene gran parecido», confesaba Makoke a Europa Press. De hecho, su llegada a Madrid tenía un plan de lo más divertido: reunirse con ellos para comer. «Tengo muchas ganas de verlo, ahora me voy a comer con ellos y tengo muchísimas ganas», confesaba feliz y con ganas de coger al pequeño.