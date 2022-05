Kiko Matamoros y Makoke no se llevan nada bien, ni en público ni en privado. Los constantes ataques de la pareja desde que rompiera su matrimonio hace tres años les ha colocado en bandos enfrentados y es más habitual verles lanzándose acusaciones y dardos envenenados, que cediendo terreno y hablando bien de la otra persona. Pero Makoke ha querido sorprendernos este jueves durante su último acto público en Madrid, donde ha sido preguntada por el paso de su exmarido por ‘Supervivientes’. Makoke habla de “pena” y “ternura” al ver a Kiko Matamoros pasarlas canutas en la isla de Honduras donde se graba el reality más duro de la televisión. Se solidariza con el hombre con el que compartió 20 años de su vida por primera vez desde que rompiesen su matrimonio y estallase la guerra.

Vídeo: Europa Press

Makoke, a diferencia de muchos amigos de Kiko Matamoros, ha querido arrojar más luz sobre cómo es Kiko Matamoros en la intimidad y el motivo por el que cree que no abandonará ‘Supervivientes’, pese a que muchos así lo crean. Ella le conoce muy bien, sabe sus debilidades y sus fortalezas y no duda en detallarlas para ofrecer un acertado perfil como concursante de ‘Supervivientes’. Por primera vez en mucho tiempo, Makoke deja las rencillas que mantiene con su exmarido a un lado para valorarle en una faceta distinta y en la que está sorprendido mucho al público. Pero no solo ha hablado bien sobre él en este aspecto, sino que también ha rebajado la tensión en su discurso a la hora de tratar con la prensa el conflicto que mantiene separado a su ex de su hija, Anita Matamoros. Vela por una reconciliación entre padre e hija y reconoce lo doloroso que es para ella estar en medio de esta tensa situación.

Pero en el acto también estaba Anita Matamoros, que también ha sido preguntada por cómo ve a su padre en ‘Supervivientes’. Por sorpresa, la joven influencer desvela que sí está siguiendo el programa y que es conocedora de la suerte que está corriendo su padre en Honduras. Vea el vídeo para ver qué opina:

Vídeo: Europa Press

Ahora bien, tanto buen rollo de Makoke se desmorona un poco cuando se le pregunta sobre las muestras de amor que Kiko Matamoros realiza públicamente hacia Marta López. El colaborador de ‘Sálvame’ ha demostrado que está muy enamorado de la modelo, ha reconocido que es la mujer de su vida, a pesar de que por ella han pasado muchas, pero que ninguna le había hecho sentir como hasta ahora. Makoke no recibe muy bien esta cuestión y es que no es agradable y es el momento en el que termina deslizando una pullita a su ex. Vea el vídeo y descubre las sorprendentes declaraciones de Makoke sobre Kiko Matamoros que le alejan mucho del discurso que ha mantenido en los últimos años y que podría ser el inicio del fin de una guerra que ha desgastado a ambas partes. ¡Dale al play!

Te interesará saber...