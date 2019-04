La petición de Makoke a Cristina Pujol, exnovia de Kiko Matamoros, tras el daño causado

La vida de Makoke se ha convertido en una auténtica montaña rusa de emociones desde que el verano pasado rompiese su matrimonio con Kiko Matamoros. El divorcio, su entrada a ‘GH Vip’, Anita Matamoros se muda a Milán, conocer a Tony Spina, discutir de nuevo con los hijos de su ex, que Kiko encontrase el amor a los pocos meses con Cristina Pujol, discutir con ellas a través de entrevistas, la ruptura de Kiko, sus problemas con Hacienda, Matamoros ahora sale con Marta López… Todo un estrés.

El error de cálculo de Kiko Matamoros en su guerra contra Makoke

Makoke no pierde jamás la sonrisa

Ante tan convulsa existencia, Makoke ha decidido ponerle al buen tiempo buena cara y, sobre todo, una sonrisa: “Las aguas están revueltas, pero mis aguas están muy calmadas, estoy muy feliz, estoy muy contenta con todo. Las cosas que se dicen yo no las he dicho, que cada uno hable con su verdad, yo estoy tranquila”.

Kiko Matamoros la tiene desconcertada

A pesar de haber estado a su lado durante 20 años, Makoke asegura que no reconoce a Kiko Matamoros y no comprende el rencor con el que está actuando con ella desde que se divorciasen: “No entiendo por qué esta reacción conmigo, se ve que es para hacer daño, pero él sabrá, yo quiero lo mejor para él, que sea feliz, no le deseo otra cosa”.

No quiere caer en errores del pasado

Makoke parece que ha escarmentado y no está dispuesta a que una nueva declaración sobre las conquistas de Kiko Matamoros reabra nuevas guerras. Ya tiene demasiados frentes abiertos. Por eso, se mantiene cauta a la hora de opinar de Marta López y el hecho de que tenga casi la misma edad que su hija Anita: “Al que tiene que gustar es a él, es una chica muy joven, pero si a él le gusta y se gustan, pues mira, que viva el amor”.

Con Cristina no fue tan cauta

Cristina Pujol, ahora exnovia de Kiko Matamoros tras cuatro meses de relación intensa, le declaró la guerra a Makoke tras decir esta que “no era el tipo de mujer que le pega a Kiko”. No iba a malas, de hecho, asegura que fue él quien le dijo que dijese eso en la entrevista, pero a Cristina no le sentó bien que hablase de “tipo de mujer”, porque eso podría encerrar muchos estereotipos negativos ocultos.

Ahora, Makoke exige un perdón público

“No he hablado con Cristina Pujol y ya he dicho que me gustaría que me pidiera disculpas de la exclusiva que dio y dijo de mí cosas bastante feas y no me conoce de nada. Sí que me gustaría que me pidiera disculpas, yo no dije nada que le pudiera herir”, exige Makoke a la ex de Kiko Matamoros, ahora que ambas forman parte ya del pasado del colaborador de ‘Sálvame’.

¿Por qué no le gustaba Cristina para Matamoros?

“Si dije que no estaba acostumbrada a ver a Kiko con ese tipo de mujeres, pues fue una cosa que me dijo Kiko que dijera, porque no estoy muy acostumbrada a gente de la noche, por su exmujer o por mí, no hemos sido personas que hemos trabajado así”, explica Makoke.

Buenos deseos para el hijo de Cristina

“Pero vamos, que ni la conozco ni nada y no tengo nada que ver con Cristina. Y nada, le deseo lo mejor a ella y a su hijo, que va a participar en ‘Supervivientes’. Y hace bien, creo que yendo no se hace daño a nadie, hace bien el chico”, termina Makoke.