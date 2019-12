7

«Felicidades to me!!! Jamás podré agradecer a todos los que estuvisteis en mi sorpresa, me hicisteis inmensamente feliz, GRACIASSSS Y sobre todo a @_anitamatamoros y @javier_tudela14 qué haría yo sin vosotros, me siento tan afortunada, os adoro ❤️», escribió junto a esta fotografía en las redes sociales.