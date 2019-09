Maite Galdeano, el antes y el después de su último retoque estético

7 Las firmas de belleza ya contactan con ella

Y es que numerosas firmas de moda y clínicas de belleza contactan con la exconductora de autobuses para hacerles llegar sus productos e incluso se somete a algunos tratamientos estéticos. Esto es precisamente lo que ha hecho en los últimos meses, cuando ha confiado en una conocida clínica para hacerse un retoque espectacular.

Ella misma compartía el antes y el después de haberse hecho una cirugía para corregir la piel sobrante de los ojos y las bolsas: «Este es mi gran cambio, muchos me preguntáis a qué cirugías me he sometido, os lo aclaro: Blefaroplastia superior (piel de párpados) y blefaroplastia inferior (bolsas). Los grandes profesionales que se han encargado de ello son @clinicabruselas«.