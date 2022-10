Íñigo Onieva trata de retomar su vida donde la dejó cuando la polémica estalló y su compromiso de boda con Tamara Falcó se fue al traste al evidenciarse que había sido infiel con otra joven durante un festival de música. Pero para el joven empresario esto es ya pasado y ahora se refugia en la fe para salir de esta oscura etapa y poder sentar las bases de una nueva vida lejos de la marquesa de Griñón. Pero no solo la religión está siendo un punto de consuelo para su alma atormentada, pues su madre, Carolina Molas, también ha sabido ganarse un importante papel en estos complicados momentos. Así lo han vuelto a demostrar madre e hijo al citarse de nuevo este domingo para almorzar en uno de los mejores restaurantes de Madrid y, de paso, exponerse una vez más a las preguntas de los reporteros que siguen sus pasos.

Vídeo: Europa Press

Mientras que Íñigo Onieva ha optado por el silencio para responder a cada una de las cuestiones que se le planteaban, su madre ha sido más accesible. Carolina Molas no tiene reparo alguno en tener buenas palabras con Tamara Falcó, pues el cariño por ella no ha desaparecido, ya que a punto estuvo de formar parte de la familia si la boda hubiese llegado a celebrarse y el vídeo de la polémica nunca hubiese dado el salto a los medios de comunicación. Ambas ya no tienen ese vínculo especial del que presumieron antaño. De hecho, Tamara Falcó decidió no solo romper con Íñigo Onieva cuando la bomba estalló, sino que también rompió lazos con su familia política, dejando de seguir incluso a su futurible suegra en las redes sociales para demostrar que ya hay una barrera insoldable entre ambas partes. Pero la madre de Íñigo no le guarda rencor alguno y aún atesora buenos deseos hacia la que iba a ser su nuera.

Al ser preguntada, Carolina Molas confirma que le desea todo lo mejor a Tamara Falcó en esta nueva etapa de su vida. Le desea la felicidad, aunque esta tenga que ser encontrada lejos de su hijo. Ahora bien, en su papel de madre, vela por la felicidad de Íñigo Onieva por encima de cualquier alternativa, de ahí que prefiera guardar silencio sobre una de las grandes polémicas que ha enfrentado al empresario y la marquesa desde el instante mismo en el que se rompió su compromiso de boda. Hay un aspecto en el que han entrado en conflicto y en el que ella no quiere entrar.

