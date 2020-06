Este sábado, Albert Rivera y Malú dieron la bienvenida a su primera hija en común. Una niña a la que decidieron llamar Lucía, un nombre muy importante para la saga de artistas. De hecho, la recién mamá se llama María Lucía. Tanto la familia de la cantante como la del que fuera el líder de ‘Ciudadanos’ están muy emocionados por la feliz noticia de la llegada de la niña, que ha supuesto una alegría en mitad de estos momentos tan complicados a consecuencia de la pandemia que estamos viviendo en España. A pesar de que tanto la pareja como la familia se ha mostrado muy discreta durante el embarazo de Malú, la madre de Albert Rivera, María Jesús, ha hablado por primera vez del bebé y de los planes de futuro de la pareja.

La madre de Albert Rivera no ha conocido a su nieta por el confinamiento

La recién abuela, que está viviendo en Barcelona, todavía no ha podido conocer a su nieta Lucía debido al confinamiento. A pesar de la distancia, María Jesús ha desvelado que ya tiene muchas fotografías de la pequeña y ha desvelado qué le parece el nombre de Lucía para su nieta: «Me encanta», ha asegurado María Jesús en sus primeras declaraciones tras el nacimiento de la recién nacida. La mujer también ha contado cómo se encuentra Malú y el bebé, y además ha desvelado si la pareja planea darse el «sí, quiero» en un futuro.

La madre de Albert Rivera no es muy dada a hablar ante la prensa. De hecho, cuando se conoció la noticia del noviazgo del expolítico y Malú, se mantuvo en un discreto segundo plano y no quiso opinar al respecto. Siempre muy discreta, María Jesús ha querido romper su silencio por una bonita razón: el nacimiento de su nieta Lucía. Cabe recordar que Albert ya tiene otra hija, Daniela, fruto de su anterior relación con Mariona Saperas, la que fuera novia durante la infancia de Albert Rivera. De momento, María Jesús desconoce a quien se parece la bebé, ya que todavía es muy chiquitita. «Pues ahora no se le saca parecido tan pequeñita, pero es muy mona», añade.

Desvela si se casarán o ampliarán la familia

María Jesús también ha hecho referencia a Daniela, quien ahora tendrá una nueva compañera de juegos y se convertirá en la hermana mayor de Lucía. La madre del abogado también ha desvelado los planes de futuro de la pareja. Según María Jesús, Malú y Albert Rivera no tienen previsto darse el ‘sí, quiero’ después de haber dado la bienvenida a la pequeña Lucía. Y aunque no cree que quieran ampliar la familia, asegura que «eso ya es problema de ellos», cuenta visiblemente emocionada por la feliz noticia que ha recibido durante estos días.