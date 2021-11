Muchas veces, un acto solidario se ve empañado por terceras personas que buscan marchar la iniciativa de la persona encargada en querer ayudar a los demás. Esto es precisamente lo que siente Lydia Lozano. La colaboradora de televisión fue la encargada de organizar un mercadillo solidario a favor de los afectados por el volcán Cumbre Vieja, que lleva desde el pasado 19 de septiembre en activo. Son muchas las personas que han perdido sus trabajos, sus enseres personales, su casa y todo el esfuerzo que le ha costado conseguir todos esos sueños. Además, también han perdido los recuerdos de sus seres queridos, ya que la lava ha arrasado incluso con cementerios. Sin embargo, el hecho de que Lydia haya querido ayudar a todas estas personas parece que no ha sentado bien a parte del universo ‘Sálvame‘, que se han encargado en dañar la imagen de la colaboradora con críticas injustificadas.

Lydia Lozano se rompe en llanto tras las injustificadas críticas recibidas

Es incomprensible que un acto solidario a favor de personas afectadas por un fenómeno de este tipo se vea cuestionado o incluso criticado. Si ya es sorprendente que algunos de sus compañeros de programa no quisieran participar cuando se les pidió ayuda, todavía lo es más el hecho de que se critique. Tal y como desvelamos este lunes, Lydia Lozano logró conseguir 11.000 euros gracias a la ropa que vendió suya y de algunos de sus compañeros de profesión en el mercadillo solidario. Un dinero que entrega íntegro a las personas que se han visto afectadas por el volcán. Por lo que llama especialmente la atención los injustificados ataques que está recibiendo la periodista por este gesto solidario que ha tenido con el pueblo canario.

Durante estos días, ha recibido críticas por parte de algunos de sus compañeros de ‘Sálvame’, algo que ha afectado a Lydia. Este lunes se rompía a llorar tras escuchar las críticas de las mismas. Incluso después de que Laura Fa decidiera no participar porque aseguraba que estaba planteado de manera «rara». Por este motivo, la colaboradora estalló: «¡Voy a decir la verdad porque no se va a ensuciar una cosa tan bonita!”, decía. Lo cierto es que para Laura Fa parecía un show cutre y que podría generarse controversia por ver quién donaba qué. Por este motivo, decidió no participar.

Los compañeros que no participaron en el mercadillo solidario

Además de Laura Fa, hubieron otros que por diferentes motivos no participaron en este acto solidario que organizó Lydia Lozano. Jorge Javier Vázquez, Kiko Matamoros o Rafa Mora no tuvieron sus ropas colgadas para venderse, por lo que sus seguidores no pudieron hacerse con las prendas más bonitas de ellos. Sin embargo, sí que pudieron hacerse con la de otros rostros conocidos como Gema López, Jesús Vázquez o Belén Esteban, entre otros rostros famosos. Lo que sí que es cierto es que su mercadillo se ha visto cuestionado. Algo que es incomprensible. Toda ayuda es poca para aquellas personas que han perdido todo.