El pasado mes de marzo, Lydia Lozano hacía frente a un fuerte varapalo mientras que se encontraba recuperándose de su operación de cervicales: la muerte de su hermano, Jorge Lozano. Este viernes, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha derrumbado al recordar al Catedrático de Periodismo y al hablar de donde están sus cenizas.

«Mi madre y mis sobrinos habían estado una semana antes del volcán en el cementerio de El Paso y las esparcieron«, explicaba Lydia Lozano, quien se derrumbaba al pensar que la erupción del volcán de La Palma había destruido por completo el cementerio del municipio. Ante esto, la periodista insistía que en su viaje a la isla para cubrir la erupción para ‘Sálvame’ fue muy duro para ella: «Cuando estaba en La Palma y pasaba por ahí y decía: ¿dónde está mi hermano? Por eso me ha afectado todo lo de La Palma».

Con lágrimas en los ojos, Lydia Lozano se abría en canal y desvelaba también la reacción de su madre al conocer que el cementerio de El Paso había quedado completamente sepultado: «Mi madre dice: ‘Pues mira, quería estar en El Paso y en el Atlántico, y a lo mejor ahora..’. pero se me remueven muchas cosas con lo de las cenizas«.

Semanas después del fallecimiento de Jorge Lozano, la colaboradora de Mediaset regresaba a ‘Sálvame’ y reconocía que no se esperaban la muerte del Catedrático, quien llevaba 45 días ingresado en el hospital por coronavirus. «Mi madre me ha pedido que venga. Me ha dicho: ‘Tienes que darle normalidad, me haría mucha ilusión verte y así encaminar un poco más nuestra vida’», sentenciaba.

No ha superado la muerte de su hermano

Hace unos meses, Lydia Lozano se venía abajo durante una de las tardes de ‘Sálvame’ y admitía que aún no había podido superar la muerte de su hermano. Una reflexión a la que llegaba después de que Paz Padilla le mandara un mensaje a Ana Obregón. “Si te quedas en el porqué, por qué a mí, por qué a él… no avanzas y cuando no avanzas, vuelves a la angustia y a no entender las cosas y es que no hay por qué, no hay respuesta, no la hay, la única manera de avanzar es no haciéndote más preguntas», dijo la humorista. En ese momento, Lydia abandonó el plató, pues no podía reprimir las lágrimas. El duelo está siendo especialmente duro, dadas las circunstancias y más aún si se tiene en cuenta que su único objetivo es apoyar a su progenitora. “La muerte de un hijo no se supera y yo pongo toda mi energía para ayudar a mi madre”, dijo la colaboradora. No ha tenido tiempo para llorar su fallecimiento al estar centrada en que su madre no se derrumbe tras enterrar a su hijo. «Yo no he pasado casi el luto porque estoy todo el rato pendiente de mi madre (…) Lo único que quiero es que ella se ría y que cuando hablemos de él, nos riamos”, espetó.