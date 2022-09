Lydia Lozano lleva toda una vida con Charly, el que ha sido, es y será su gran amor. Él es su confesor, su apoyo más férreo y, aunque haya a quien le haya podido sorprender que no quisieran ampliar la familia, a esta pareja le va de maravilla. Llevan más de 30 años casados y todavía se siguen sorprendiendo, tal y como ha contado la colaboradora de ‘Sálvame’ en una entrevista en la que desvela una de sus grandes incógnitas. Sin tabús ni secretos, la comunicadora ha explicado la razón por la que ni ella ni Charly han dado el paso de ser padres a lo largo de su vida.

«Ha sido, es y será el hombre de mi vida y te lo digo sin hipnosis. No hemos sido padres porque yo con Charly no he necesitado nada más. Él hubiera querido pero yo nunca he sentido eso. Por amor tendría un hijo con él pero me dijo que no y me volví a enamorar», ha comentado la tertuliana. Aunque ha estado a su sombra, no ha podido evitar convertirse en noticia en varias ocasiones durante la trayectoria de Lydia Lozano en televisión, siendo muchas las veces en las que ella ha resaltado el buen equipo que hacen. «Es un hombre que es mi mejor amigo. Es mi amante y mi marido, pero sobre todo es mi mejor amigo y esa confianza no todo el mundo la tiene», ha explicado.

Siempre se han sabido entender, eso sí, hay algo que ninguno de ellos piensa consentir. Confían plenamente en el otro, pero no perdonarán una infidelidad ni deslealtad por parte del otro, tal y como ha comentado Lydia Lozano en la pequeña pantalla. «No concibo la infidelidad, cuando llegas a una edad y decides compartir la vida con alguien y vienes ‘vividita’ y él ‘vividito’ que él estuviera con otra mujer o yo con otro hombre… Es que no lo concibo, porque se hubiera roto todo. Nos conocemos tanto… Y me sigue sorprendiendo», ha relatado sobre Charly, su pareja.

Estas palabras que la audiencia consideran un auténtico regalo se han dado durante una entrevista que Lydia Lozano le ha concedido a Carlos Lozano en el programa vespertino. Un pequeño homenaje que ha emocionado a la audiencia y que, por supuesto, no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde han aplaudido lo bonito que habla de su marido. No pudo contener las lágrimas al hablar sobre él, tampoco cuando habló de su hermano, quien falleció tras contagiarse de covid. «Siempre cuento la anécdota de cuando empecé en Tómbola y mi hermano le pidió la prueba de ADN a mi madre. De él heredé el sentido del humor, era muy brillante, era muy británico, le encantaba tener la casa llena de gente y eso era divertido», confesó Lydia Lozano sobre Jorge Lozano, de quien ella recalcó que era una eminencia en el mundo del periodismo.